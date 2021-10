Otro perro atacó a una joven en Comodoro: sufrió heridas en brazos y piernas

Una joven sufrió heridas en los brazos y las piernas a raíz del ataque de un perro suelto en el barrio Jorge Newbery. Según manifestó la mujer, el animal la mordió cuando pasaba por el lugar junto a su pequeña hija. "No sé qué hubiera pasado si la atacaba a ella", expresó.

"Venía subiendo la escalera y de la nada salió este perro negro gigante a atacarnos", relató. "Saqué a mi hija para atrás, me empezó a morder. Tengo una pierna muy mal; no la puedo apoyar. También me agarró el brazo y el hombre miraba. El perro me empezó a morder la otra pierna y le pedí que lo saque y ahí lo sacó", contó Flavia.

"Mi hija estaba totalmente asustada; no sé qué hubiera pasado si la atacaba a ella. Estoy llena de puntos, voy a quedar llena de cicatrices -dijo en diálogo con Canal 9-. Soy el único sostén de mi hija y no voy a poder trabajar. No puedo atenderla. Estoy completamente sola".

Según explicó, el hombre me acercó a una clínica céntrica y se hizo cargo de las curaciones. "Le dije si le pasaba mi número y me dijo que cualquier cosa vaya a la casa. No es la primera vez que ataca el perro. Todos los nenes pasan por ahí y tienen que dar la vuelta, están asustados", aseguró.

"El hombre me dijo que lo educa solamente para que le cuide la casa. Y yo le dije que no estaba dentro de su casa y que eso era hacer que el perro sea malo, como tener un arma incontrolable. No es la primera vez que pasa; al perro anterior lo educó igual y el barrio se lo envenenó", resumió.

Flavia contó que hizo la denuncia. "Tenía que viajar a Mar del Plata por un tema de mi hija y no voy a poder. Hablé con una abogada para ver qué se puede hacer porque a mí me dejó sin trabajo", cerró la joven atacada por el perro.