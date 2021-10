Fueron a comer un asado y los atacaron con cuchillos, machetes y troncos con fuego

Una familia de Neuquén vivió una verdadera pesadilla este domingo por la tarde en la zona del lago Los Barreales. Mientras preparaban el fuego para hacer un asado, dos desconocidos los atacaron con cuchillos, machetes y troncos con fuego.

En declaraciones a LU5, María del Mar Dolce relató que el hecho ocurrió cerca de las 15 cuando, ella embarazada, junto a su marido y sus dos hijos, de 12 y 7 años, llegaron al lugar y prepararon todo para comer un asado.

"Estábamos en un camino de ripio, prendimos el fuego y fuimos abordados por dos sujetos en una camioneta 4 x 4", contó, "Nos preguntaron porque estábamos en sus tierras, que eran tierras ancestrales, y sacaron un cuchillo cada uno ambos", agregó la mujer.

Dolce describió que los violentos atacantes eran un hombre y una mujer de unos 40 años, que estaban acompañados por dos menores y relató que luego de decirles que se retirarán del lugar y sin darle tiempo para hacerlo, empezaron a correr a su marido con los cuchillos y lo apuñalaron en diferentes lugares.

"La mujer me tiró un tronco encendido del fuego que habíamos hecho, que me dio en el hombro y me dejó un moretón. Nos subimos al auto con mi hija, agarró la pala y me rompió el parabrisas", dijo María del Mar y agregó que la atacante no le creyó que estaba embarazada.

La víctima detalló que en el lugar estaban solos, ya que recién se habían ido un grupo de gente, y fueron sorprendidos porque estas personas que reclamaban ser los dueños de la tierra. Entre otras cosas, a su esposo le tiraron con los troncos encendidos y la parrilla, informó lmcipolletti.

"Mi marido está apuñalado, estuvo internado y le aplicaron morfina, tiene que volver a control. Tiene tajos cerca de las costillas en el abdomen, en la espalda y le apoyaron una braza en el pecho", añadió Dolce en LU5.

Por último, la mujer señaló que tras poder escapar de los ataques se presentaron en un puesto de Gendarmería Nacional que se encuentra cerca pero los efectivos les dijeron que "no podía hacer nada porque eran solo dos agentes nomás". "La policía nos acompañó a la parte de Vista Alegre Norte donde hicimos la denuncia y fuimos al hospital para constatar las lesiones", agregó.