Dos pitbull atacaron a una mujer en Comodoro: "Me había dado por vencida"

Este miércoles por la mañana, dos perros pitbull del barrio Moure, se soltaron de sus sogas y atacaron a Miriam Fernández, mientras volvía de dejar a una de sus hijas a la escuela.

Una vecina la auxilió y la trasladó al Hospital Regional donde obtuvo treinta puntos en todas las mordeduras.

"Estaban atados, pero una de las perras se soltó y me atacó", contó la víctima en vivo por ADNSUR, visiblemente conmovida al recordar la situación, quien aclaró que los perros tienen dueño y no es la primera vez que muerden y atacan de forma brutal.

La damnificada se encontraba a metros de llegar a su casa, "cuando me quise dar cuenta, tenía a la perra en la pierna, me dejé caer, y la golpeaba con las manos para sacarla", recordó.

"Estaba ensañada la perra negra, cuando la logré sacar, se me fue a la otra pierna, yo la agarré de la soga y la saqué y empecé a tironear de la soga. Sentí que la otra perra blanca vino y me tarasqueó la cabeza", relató la mujer.

"Pedí ayuda, y al principio no había nadie cerca. Me dicen que me llevaron como a las 8 y media, con ayuda de una vecina de la otra cuadra porque dijo que los perros ladraban y escuchaban gritos y se dio cuenta que algo pasaba".

El marido de Miriam estaba trabajando, pero afortunadamente fueron los vecinos quienes salieron a asistirla, "yo les pedía que agarren a los perros de la soga,me había dado por vencida", comentó conmocionada.

Recibió cerca de 30 puntos, está muy dolorida, y "cada vez que se acuerda no para de temblar", sostuvo Fernández.

Los vecinos del barrio Moure aseguraron que esos mismos perros ya habían atacado a varias personas en otras oportunidades. "Habían tirado a un chico de una bicicleta y lo habían mordido", manifestó la mujer herida.

Por su parte, la vecinalista Dora Gerez en diálogo con ADNSUR, aseguró que "son partícipes activos en lo que fue el proyecto de ordenanza", y desde el Consejo "no tuvieron en cuenta el punto de los perros agresivos sueltos con o sin dueños".

Ellos planteaban que ante una situación como la de Miriam, "tenga o tenga dueño, tienen que levantar al perro y llevarlo al dispensario canino. No lo tuvieron en cuenta y acá tenemos las consecuencias", reclamó.

En ese marco, piden "que se deroguen los artículos 13 y 14", los cuales "no contemplan qué se va a hacer con el perro agresivo", confirmó Gerez.

"Hoy elevamos una nota para pedirle al intendente Juan Pablo que reciba a las vecinalistas, para explicarle el veto a estos artículos y pueda escuchar lo que nosotros proponemos", dijo la dirigente.

La dirigente del Moure, Dora Gerez resaltó la necesidad de controlar a los perros en la calle. Se suma a otros vecinalistas que quieren que se modifique la ordenanza sancionada la semana pasada.