Hace una semana, una joven de Comodoro denunció que sufrió acoso de un trabajador de una empresa de servicios petroleros, y fue despedida. Vanina, de 27 años, fue víctima de acoso mientras realizaba tareas de limpieza en una empresa petrolera en Comodoro Rivadavia. Decidió contarle al supervisor lo sucedido y la despidieron. La denuncia fue presentada ante la Comisaría de la Mujer.

Este martes, familiares de la mujer, junto a otras chicas que también fueron sufrieron acoso de este y otros hombres en otras empresas del mismo rubro, se movilizaron por Ruta 3, en reclamo de justicia y para visibilizar la situación aberrante, para que estos casos no vuelvan a suceder.

“Este hombre todavía sigue trabajando. En el día de hoy se pidió franco porque se enteró de la movilización. Entonces no quiere dar la cara”, sostuvo la sobreviviente. La marcha se concretó este martes, en horas del mediodía, frente a la empresa del presunto agresor.

El caso denunciado por la mujer de 27 años fue caratulado como “abuso sexual” en la Comisaría de la Mujer. “Mi abogado está siguiendo todos los pasos. Mi empresa y la empresa de él hasta ahora no me han dado ninguna noticia. Ninguna llamada, ninguna solución ni nada. Prácticamente se están lavando las manos”, reclamó.

Este hombre la llevó en una camioneta hasta su casa, ya que así se lo había pedido el supervisor antes de irse. Y allí, él siguió intentando acercarse y hasta incluso le ofreció plata. “Ella siempre esquivándole y diciéndole que no la toque. Esto no es un acoso. Yo conozco a gente del sindicato, gente de la pesada", le decía el acosador mientras la llevaba por una zona descampada, comentó Carola, la madre de la joven, en una anterior entrevista con este medio.

La joven decidió contar lo sucedido para que se tomen cartas en el asunto desde la empresa de servicios de limpieza. Sin embargo, no tuvo las respuestas que esperaba y la echaron. “Le dijeron que no se podía hacer una denuncia ni nada. Pidió asistencia psicológica, y que la escuchen, la echaron de la empresa por hablar.”, afirmó Carola aún conmocionada por lo sucedido y tras radicar la denuncia, ya que el propio supervisor le dijo que "no era la primera vez que pasa”.

El corte de Ruta 3 y la posterior caminata, “se realizó en pedido de justicia”. "No es solamente mi caso, ahora van a llegar varias chicas que me mandaron mensajes porque están en la misma situación". “Este hombre, el que me hizo a mí esto, no es la primera vez que lo hace. Y las otras chicas son de otras empresas, pero los agresores son empleados petroleros, por eso estamos haciendo público el caso, porque lo tapan todo con plata”, sostuvo la mujer.

“La persona pidió franco para no estar presente”

En ese contexto, ADNSUR también conversó con la tía de la joven denunciante, quien explicó “nos movilizamos en una manifestación pacífica, frente de la empresa donde trabaja esta persona, que no podemos dar nombre porque la abogada le dijo que no den nombres”, y agregó, “nosotros decidimos hacer una marcha porque incluso hoy -que nos vamos a manifestar- la persona pidió franco para no estar presente”, manifestó.

“Hay muchas chicas que fueron acosadas igualmente, dicen, por esta persona y no lo denunciaron por tener miedo a que las despidan. Como mi sobrina lo denunció, la despidieron automáticamente. En realidad, esto no tendría que pasar. Y sigue pasando y nos damos cuenta con esto que nos pasa con mi sobrina. Como las otras chicas no denuncian por miedo también, sigue pasando”, concluyó.