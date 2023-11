Una mujer de 27 años denunció que fue víctima de acoso mientras realizaba tareas de limpieza en una empresa en Comodoro Rivadavia. Decidió contarle al supervisor lo sucedido y la despidieron. La denuncia ya fue presentada ante la Comisaría de la Mujer.

Carola Ayala, mamá de la joven, contó a ADNSUR la situación que vivió su hija, quien se encontraba trabajando para una empresa de servicios de limpieza desde hace cuatro meses, y que por motivos legales no mencionó.

“Le tocó trabajar el lunes 16 que era feriado, en un predio donde había un tráiler donde ella fue a hacer la limpieza”, luego de que su supervisor la dejara en el lugar y se retirara. Según relató, allí había un chofer de una empresa de servicios petroleros que “comenzó a acosarla, diciéndole qué linda boca que tenés, qué linda morocha, qué linda sonrisa”, entre otros comentarios subidos de tono.

Se quería robar dos bolsas con carne de un super de Comodoro, lo descubrieron y golpeó a un policía

"Comenzó a besarle la mano y ella se la saca. Qué linda cola que tienes, qué bien te quedaría la calza, entre un montón de cosas más le dijo. Una morbosidad tremenda este hombre", contó la madre de la víctima.

Pero no todo terminaría allí, ya que después también intentó besarla por la fuerza. "Ella le decía no me toque. Quedó paralizada”, indicó en diálogo con ADNSUR.

Carola contó que su hija le contó que incluso pensó en defenderse a golpes “Pero era un hombre con más fuerza y grandote. ´Si me pega, me tira al piso y ahí me viola porque todas las intenciones las tenía para eso´", le dijo.

Apareció en Comodoro un camión que había sido robado en Caleta Olivia

Este hombre la llevó en una camioneta hasta su casa ya que así se lo había pedido el supervisor antes de irse. Y allí, él siguió intentando acercarse y hasta incluso le ofreció plata. “Ella siempre esquivándole y diciéndole que no la toque. Esto no es un acoso. Yo conozco a gente del sindicato, gente de la pesada", le decía el acosador mientras la llevaba por una zona descampada.

La joven decidió contar lo sucedido para que se tomen cartas en el asunto desde la empresa de servicios de limpieza. Sin embargo, no tuvo las respuestas que esperaba y la echaron. “Le dijeron que no se podía hacer una denuncia ni nada. Pidió asistencia psicológica, y que la escuchen, la echaron de la empresa por hablar.”, afirmó Carola aún conmocionada por lo sucedido y tras radicar la denuncia, ya que el propio supervisor le dijo que "no era la primera vez que pasa”