El 18 de julio se cumplió un mes de la desaparición de Luis Alberto Sea, el trabajador de 55 años que salió desde Comodoro Rivadavia en medio del temporal de nieve rumbo a la estancia donde trabajaba en el límite entre Chubut y Santa Cruz. Desde ese día su familia perdió todo contacto.

Su camioneta fue encontrada abandonada y tapada por nieve sobre la Ruta 54, a unos 70 km al suroeste de Comodoro y en jurisdicción de Santa Cruz.

“Un mes sin saber de vos querido hermano. Duele cada hora que pasa y no saber dónde estás y cómo estás”, lamentó su hermana Cristina en sus redes sociales, al cumplirse un mes de la angustiosa búsqueda.

La policía de Chubut, la División de Búsqueda de Personas y de la Montada siguen rastrillando diariamente la zona donde fue hallada la camioneta, sin embargo no surgen datos. Tampoco del recorrido de las estancias cercanas y por eso, a 31 días de su desaparición, es un misterio lo que sucedió con Luis, conocido como “Lolo” por sus familiares.

El oficial principal de la División de Búsqueda de Personas, Leonardo Manrique, reconoció a ADNSUR que las condiciones de búsqueda en la zona siguen siendo dificultosas por la acumulación de nieve en las dos rutas de acceso que son de ripio.

“Estamos yendo diariamente a realizar los rastrillajes en el radio donde se encontró la camioneta. Hemos podido llegar a acceder y cubrir la mayor superficie del campo”, dijo tras el paso de maquinaria vial por la zona.

Manrique reiteró que se está a la espera de personal con canes especializados en la búsqueda de rastros humanos provenientes de Río Gallegos, Santa Cruz.

"Tienen la autorización y todo, pero por razones climáticas en la ruta no pueden llegar y por eso mismo aún no han arribado para hacer tareas con los canes especializados”. No obstante, sí confirmó la incorporación de un drone para sumarse a la búsqueda.