La Policía del Chubut, a través de la División de Búsqueda de Personas, pide a la comunidad colaboración para dar con el paradero de Luis Alberto Sea de 55 años.

Según se informó, el hombre se ausentó de su casa ubicada en el barrio Quirno Costa, el martes 18 de junio alrededor de las 18 horas a bordo de una Toyota Hilux color blanca. Hasta el momento no se sabe nada de él.

Según lo informado a ADNSUR, Luis desempeña sus labores en una estancia en la provincia de Santa Cruz, aunque aún no se confirma su presencia en el lugar. A través de su patrón se pudo establecer que hasta el momento Luis no ha llegado a la estancia, y no se han reportado noticias sobre accidentes viales o situaciones de varado.

Luis mide 1,68 cms, es de contextura delgada, tiene cabello castaño oscuro tipo lacio, de ojos color marrones y tez morena. Se desconoce cómo vestía al momento de su desaparición. Ante cualquier información piden comunicarse al 2974082600 o asistir a la comisaría más cercana.