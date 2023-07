“El juez nos informó que en los próximos días podía llegar a terminar la búsqueda y le hice saber que no estoy de acuerdo con eso, necesito que se inicie una búsqueda terrestre porque la marea puede haber llevado a mi hermano hacia la costa”, cuestionó el hermano de Gabriel Ferrerya, desaparecido desde el sábado último en extrañas circunstancias, cuando el buque pesquero en el que trabajaba se dirigía a zona de pesca.

El misterioso episodio ocurrió a unos 200 kilómetros mar adentro, frente a las costas de Puerto Madryn, el sábado 15 de julio.

“Estuve hablando con los marineros que trabajaban con él y nadie se explica lo que pasó con Pepe –contó Simón, en diálogo con Actualidad 2.0-. Solamente que lo vieron por última vez a las 6 de la mañana, cuando se iba a acostar y después al mediodía, cuando el cocinero llamó para el almuerzo, se dieron cuenta de que no estaba”.

La trágica historia del "Viento Nuevo": un maquinista y un marinero desaparecidos en el mismo barco

“Me pregunto por qué Prefectura habilitó al barco para salir”

“Entre los tripulantes no hubo ningún altercado”, aclaró el hermano, ante una consulta para sabara si podía plantearse la hipótesis de una pelea a bordo. Sin embargo, reveló un dato que hasta aquí no había mencionado la familia:

“El día anterior a la partida del puerto, Pepe le envió un audio a la novia, donde le hace saber que la embarcación no estaba en condiciones de salir, porque una de las barandas estaba mal y él estaba renegando con eso, porque lo hacían salir igual. Yo me pregunto hoy por qué Prefectura habilitó a ese barco para que saliera, si no estaba en condiciones. Entiendo que hay presiones de las empresas para que sigan pescando, pero es la tercera vez que sucede lo mismo y no logro entender cómo, con los antecedentes de la embarcación, siguen perdiendo vidas de marineros”.

Más de 80 barcos buscan al marinero desaparecido en Chubut: los detalles de las últimas horas que lo vieron

La referencia de Ferreyra fue a que en marzo de 2020 también desapareció un maquinista en el mismo buque, el día 7 de marzo, pero como al poco tiempo empezó la cuarentena por la pandemia, “nunca más se supo nada”. Anteriormente, según relató, también había caído otro marinero al agua, siempre en la misma embarcación, aunque en ese caso pudo rescatarse al trabajador.

Quebrado totalmente por el llanto, Simón reiteró el pedido para que la búsqueda no se abandone: “Por aire ya no hay rastrillaje y por mar son cada vez menos, no es cierto que hay 80 buques buscando, porque quedan sólo 4. Yo les pido que agoten todos los recursos que tienen disponible para buscar también por tierra, no digo que no hayan hecho nada, pero pueden hacer más. Necesitamos llevar a Pepe a su casa, hay un hijo que lo está esperando y sólo pedimos que agoten todos los recursos”, insistió finalmente el hombre, que llegó esta semana a Madryn junto a la madre y otras hermanas, ya que son oriundos de la ciudad de Necochea.