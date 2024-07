“Exploté, no sé lo que hice”, declaró Fabiana Cruz durante el juicio donde fue condenada a prisión perpetua en 2021, pena que fue ratificada un año después por el crimen de la hija de su novia, Agustina Quispe, de 4 años, en la ciudad de Puerto Madryn.

La pequeña fue asesinada a golpes el 21 de agosto de 2019 por múltiples golpes de puño. El fiscal Jorge Bugueño, que llevó adelante la investigación, aseguró que debido a la gravedad de los golpes “la niña no tuvo siquiera la oportunidad de vivir”.

El informe de la autopsia estableció que la nena murió por un paro cardiorrespiratorio a partir de múltiples traumatismos de cráneo y golpes en todo el cuerpo que le provocaron contusiones, cortes además de un edema cerebral y un episodio de “hipertensión endocraneal”.

A casi 5 años del crimen, Fabiana Cruz, se encuentra cumpliendo la condena en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP), ubicado en el valle de Chubut, donde comenzó una relación amorosa con un preso condenado por el asesinato de un abuelo y actualmente está embarazada.

La mujer solicitó el arresto domiciliario argumentando que la cárcel no es adecuada para atravesar su embarazo, según publica Diario Jornada. Sin embargo, fue rechazado y se le dio la opción de su traslado a un instituto del Servicio Penitenciario Nacional en Salta.

No obstante, los defensores solicitaron la prisión domiciliaria fijando como domicilio la casa de sus padres . Pero hasta el momento, el juez Daniel Yanguela se encuentra evaluando la situación.

“SE CAYÓ”

Durante el juicio Ana Quispe, la mamá de Agustina, contó que el 29 de agosto de 2019, tenía que ir a retirar perfumes para vender y volvieron a discutir por las constantes agresiones de Fabiana hacia los hijos de Ana.

“Yo tenía que salir y ya había hablado con Agustina, le había pedido que me espere. Teníamos que ir al Hospital porque me había contado que a la noche Fabiana le había pegado en la pancita y dijo que había vomitado”, narró.

"Ella no tenía por qué pegarle. Esa mañana volvimos a discutir, le pedí que vaya ella a buscar los productos y no quiso”, recordó Ana. " Entonces yo me enojé y salí. Me fui corriendo, porque había mucho viento ese día. Al regresar, no fue mucho tiempo, porque fui y volví rápido"

Pero Agustina ya no estaba ahí. Según relató un vecino, apenas 15 minutos después de vieran a Ana salir corriendo de la casa, Fabiana salió a la calle con la nena desvanecida y cubierta de sangre en sus brazos.

"En el barrio me contaron lo que había pasado con mi bebé. Así que fui al Hospital. Yo le pregunté (a Fabiana) qué había pasado y ella solo me decía que Agus se había caído. Estaba muy callada”, contó Ana

La nena fue ingresada de urgencia al hospital y debido a la gravedad de sus lesiones, falleció horas después.