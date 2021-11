Agustina tenía 4 años y llegó al hospital llena de moretones y con hemorragias en el cerebro, producto de múltiples traumatismos en el cráneo. La llevó Fabiana Cruz, y dijo a los médicos que la nena se había caído. Pero el análisis médico desmintió esa versión, y ese agosto de 2019 su muerte conmocionó a Chubut.

Fabiana Cruz, de 21 años, está acusada de “homicidio doblemente agravado por alevosía y ensañamiento”

En la primera jornada declaró Ana Quispe, la mamá de Agustina, con quien Fabiana estaba casada. La mujer, de 28 años, contó que el 29 de agosto de 2019, tenía que ir a retirar perfumes para vender y volvieron a discutir por las constantes agresiones de Fabiana hacia los hijos de Ana.

“Yo tenía que salir y ya había hablado con Agustina, le había pedido que me espere. Teníamos que ir al Hospital porque me había contado que a la noche Fabiana le había pegado en la pancita y dijo que había vomitado”, narró.

"Me llamó la atención la multiplicidad de lesiones", dijo el forense en la causa contra la mujer acusada de matar a la hija de su pareja

"Ella no tenía por qué pegarle. Esa mañana volvimos a discutir, le pedí que vaya ella a buscar los productos y no quiso”, recordó Ana. " Entonces yo me enojé y salí. Me fui corriendo, porque había mucho viento ese día. Al regresar, no fue mucho tiempo, porque fui y volví rápido"

Pero Agustina ya no estaba ahí. Según relató un vecino, apenas 15 minutos después de vieran a Ana salir corriendo de la casa, Fabiana salió a la calle con la nena desvanecida y cubierta de sangre en sus brazos.

"En el barrio me contaron lo que había pasado con mi bebé. Así que fui al Hospital. Yo le pregunté (a Fabiana) qué había pasado y ella solo me decía que Agus se había caído. Estaba muy callada”, contó Ana

Uno de los médicos que declaró en el juicio que empezó días atrás en Puerto Madryn recordó que "la primera intervención que tuve fue con carácter de urgencia, donde tuve que evaluar unas lesiones en la terapia intensiva pediátrica. La menor estaba internada con asistencia respiratoria, a punto de ser trasladada para ser operada en neurocirugía a Trelew. Pude evaluar que tenía traumatismo de cráneo con hematoma frontal, estaba con asistencia respiratoria, tenía algunas lesiones de tres a cuatro días en la región abdominal, en brazos. Al día siguiente, luego que falleció, tuve que participar en la autopsia donde pude observar que tenía aproximadamente 16 grupos de lesiones en el cuerpo. Tenía hemorragias en el cerebro. Eran producto de los múltiples traumatismos en la cabeza".