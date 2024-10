Luego de haber sido sobreseída en la causa penal en su contra, marexpresó que a pesar de una campaña de desprestigio en su contra, las conductas que se le achacaban “no fueron confirmadas y es lo que parece lo que la gente cree ver porque se usa -a propósito- una imagen para desprestigiar a una persona”.

“Con respecto a la situación judicial, estaba abierta la causa más allá de la destitución. La causa penal estaba abierta porque se decía que yo estaba trabajando y que había descuidado mi función por hacer este acto”, recordó.

“Todo estaba metido en la misma bolsa: o era para destitución, mal desempeño o una conducta penal. Primero, el objetivo era desprestigiarme para que yo renuncie y el segundo objetivo era destituirme si yo seguía insistiendo para luego condenarme”, disparó a través de Radio Chubut.

"No hubo delito": sobreseyeron a Mariel Suárez, la ex jueza comodorense que se besó con un preso

“Había un pan estratégico desarrollado por varias personas de distintos ámbitos y diferentes intereses”, señaló.

“Hay otros jueces que les han pasado muchas menos cosas y renunciaron inmediatamente. Entonces, ellos contaban con eso. Por ejemplo, el ex ministro del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Daniel Báez que hizo mi sumario y luego salió a decir cosas peyorativas mías al aire y fue el presidente del mi ‘jury’ de enjuiciamiento”, repasó.

“En el ‘jury’ de enjuiciamiento, me destituyeron con votos divididos y sigue la pelea porque yo metí un recurso extraordinario ante el Superior Tribunal de Justicia con otra integración porque las personas que intervinieron y me perjudicaron no podían seguir. Entonces, tenían que estar los subrogantes”, explicó.

“Suma mucho para el ámbito administrativo porque la decisión de destitución es una administrativa y ésta es una decisión en el ámbito penal. La sentencia penal va a tener una repercusión en el ámbito administrativo”, consideró.

“Es el segundo sobreseimiento y la segunda vez que un juez de la provincia dice ‘esta señora no cometió delitos’. Con mi defensor, planteamos lo mismo, que yo no mentí, que no esquivé mi función e hice la audiencia que tenía que hacer y que soy inocente”, aseguró.

“´Mucha gente se dejó guiar por una imagen que no es legal y que es falsa, mentirosa y malintencionada”, lamentó.

“Actualmente, estoy ejerciendo como abogada penalista. Tengo 25 años de experiencia en el ámbito penal y 15 años como jueza. Estoy disfrutando del ejercicio profesional en el que me siento bastante útil”, precisó.

“La lucha definitiva es para ser reubicada en el cargo. Ahora ese trámite está con el tratamiento del recurso. Ahora frente a dos sobreseimientos por el mismo hecho, ya no hay más recursos para el Ministerio Pública”, completó la ex jueza penal Mariel Suárez.



Con información de Radio Chubut editada y corregida por un periodista de ADNSUR.