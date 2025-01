Marcha por el joven asesinado en Año Nuevo en barrio Laprida: "Es increíble ver su cara en las banderas pidiendo justicia"

El 1 de enero de 2025, en horas de la madrugada, Maximiliano Cifuentes, se encontraba junto a un amigo en cercanías de las calles Otawa entre Tinogasta y Código 2046 en la zona denominada “60 viviendas” del barrio Laprida. Según pudieron reconstruir los investigadores, en ese lugar ocurrió una discusión con una mujer que aún no fue identificada.

En este marco, indicaron que de una vivienda ubicada sobre la calle Tinogasta, apareció Alejandro Romero, quien sería la pareja de la mujer que participó de la discusión con los jóvenes. Así las cosas, Romero comenzó una pelea contra Cifuentes, y utilizando un cuchillo, le asestó tres puñaladas que atravesaron su corazón y provocó su muerte. De forma inmediata, según señaló el Ministerio Público Fiscal, el agresor se retiró del lugar. En tanto, víctima se desvaneció en la vereda de la calle Tinogasta, y falleció cuando era trasladado al Hospital Alvear.

En diálogo con ADNSUR, Juliana, la novia de Maximiliano, señaló, “lamentablemente lo estamos llevando como podemos. Ahora el único consuelo que tenemos es el de la gente, que cada vez que hacemos marchas o cosas así aparecen cada vez y siempre nos están dando su apoyo. Eso es lindo porque nos sentimos acompañados”, sostuvo.

Y destacó, “para mí el único consuelo que tengo es estar cerca de la mamá de Maxi, Bárbara, de apoyarla, porque entre todos la que más mal lo está pasando es ella. La estamos acompañando un montón en el tema de la marcha para que el caso de Maximiliano no quede en la nada”.

“Todos conocíamos a Maximiliano y no se merecía esto. Él tenía planeada su vida, estaba a full con lograr las cosas con su nena, con su bebé. Ahora lo único que esperamos es que el caso de Maxi llegue a más gente, que no quede en la nada, porque no queremos que haya otro Máxi en Comodoro. Queremos que se haga justicia", lamentó.

MARCHA EN COMODORO

Este martes 15 de enero, familiares y amigos de Maximiliano Cifuentes se reunirán afuera del Hospital Regional a las 11 de la mañana para repartir panfletos en pedido de justicia.

“Mañana vamos a hacer una marcha pacífica, porque queremos que se siga escuchando el caso de Maxi, de que cuando se termine la prisión preventiva se llegue a juicio, que le den una buena condena, porque todos sabemos que Romero, el asesino tiene causas. Queremos que todos sepan quién es y no quede cajoneado, que se haga justicia”.

UN 1 DE ENERO DE MUCHO DOLOR

“Yo con Maxi había hablado el 31 de diciembre, no sabía que él iba a salir porque creo que salió de imprevisto y a mí me avisaron al otro día uno de los amigos, me llamó diciéndome que lo habían apuñalado y que había fallecido”, recordó Juliana con profundo dolor.

Y agregó, “yo no sabía bien lo que había pasado, no tuve la fuerza para ver las noticias de dónde fue o en qué momento, lo que más me preocupaba era la mamá de Maxi, de saber cómo estaba, pero cuando me enteré se me cayó el mundo, era mi gran amor. Era todo, una persona amorosa, atenta, detallista”, describió.

“Hasta el día de hoy es increíble, no caigo porque puedo tener mis días en los que estoy bien, pero cuando llega la marcha es ver su cara en todos lados, en los panfletos, en los carteles, en las banderas que dicen justicia por Maxi. Un día lo tenía conmigo y al otro día básicamente te lo arrancan de los brazos”, cerró.