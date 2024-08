Tras la extensa sesión del jueves en la Legislatura de Chubut, se sancionó la ley que dispone la adhesión al “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Sin embargo, previo a esto, dos diputados cruzaron a tomar un café durante un cuarto intermediojunto a su familia y fueron increpados por manifestantes.

En medio de la discusión, una adolescente de 14 años sufrió una agresión ”física y verbal" y radicaron una denuncia penal. Se trata de la hija de 14 años de la diputada del bloque de la UCR, Andrea Aguilera, quien asistió a una confiteria junto a su madre, el diputado de JxC, Luis Juncos y otras personas que estaban en la Legislatura, cuando algunos integrantes de organizaciones sociales se acercaron a la mesa y comenzaron a insultarlos.

Con apoyo del oficialismo y duras críticas de la oposición, la Legislatura aprobó la adhesión de Chubut al RIGI

“Fue un momento feo, difícil. En un cuarto intermedio de la Legislatura, después de haberse aprobado una de las leyes que tratamos en el día de ayer, que es la ley de adhesión al RIGI, nos acercamos con la diputada y la familia a una estación de servicio, donde fuimos a tomar algo y se acercó un grupo de militantes, de gente en forma muy violenta y comenzaron a increparnos”, relató el diputado Juncos.

Y continuó, “la verdad que ha sido un momento difícil donde habían menores. La hija de la diputada Aguilera fue maltratada, agredida verbalmente y después hubo algunos tirones hacia su persona", precisó. “Fue un momento feo, con gente que no es nueva en esto, que habitualmente va a la Legislatura, ocupa un palco para increpar verbalmente a toda aquella persona que manifieste algo contrario a lo que ellos piensan, de forma tremendamente violenta”, manifestó.

"No tienen límites, comenzaron a gritar y la nena comenzó a llorar, se empezaron a burlar de ella, que se le aguante porque es la hija de un político, como si fuera un pecado ser el hijo de un político y son tan violentos, tan patoteros en su actuar, que no necesitan respuesta, no necesitan explicaciones, necesitan manifestarse violentamente en contra de las personas que piensan distinto a lo que ellos creen".

Por su parte, la diputada Aguilera ha presentado una denuncia penal en contra de estas personas “en el mismo día de ayer. Uno espera que la Fiscalía actúe porque eso es un delito”, señaló Juncos.