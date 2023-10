El presidente del Consejo de la Magistratura, Tomás Malerba, se refirió al próximo inicio del juicio de destitución contra la de Comodoro Rivadavia acusada por sus visitas al preso Cristian Bustos, luego de que el Tribunal de Enjuiciamiento sostuviera el criterio de que los plazos para realizar el sumario y presentar la acusación no estaban vencidos, como pidió la defensa. Y ponderó la importancia de ese procedimiento.

Tal como informó ADNSUR, la fecha dispuesta para el inicio del proceso, conocido como ‘jury’, se fijó para el día 6 de noviembre, luego de que se rechazaran los argumentos de la defensa para pedir el archivo de la acusación.

Malerba valoró la decisión, al insistir en que tanto en el caso Suárez como en el sumario del fiscal Fernando Rivarola, que el Tribunal de Enjuiciamiento decidió archivar, los plazos no estaban vencidos. Por esa razón, recordó que aquella decisión que benefició al fiscal de Rawson ha sido recurrida por el Consejo, tanto ante el Superior Tribunal de Justicia como frente a la Corte Suprema.“Entendemos que hay errores en el fallo –dijo Malerba, en referencia a lo que decidió a favor de Rivarola- , que habilitaría la intervención del máximo tribunal de la nación”.

MÁS TIEMPO PARA EVALUAR CADA DENUNCIA Y NO SUMARIAR EN VANO

El presidente defendió el modo en que el Consejo considera los plazos, en el que los 6 meses otorgados para realizar el sumario y presentar la acusación comienzan a correr una vez que la denuncia es admitida como válida, a partir del trabajo preliminar de la denominada comisión de admisibilidad.

“Esto se hizo porque hasta hace unos años atrás, había entre 15 y 20 jueces sumariados innecesariamente, mientras que hoy un gran porcentaje de las acusaciones son desestimadas, porque muchas no tienen sustento –explicó, en diálogo con Actualidad 2.0-. Hasta hace unos años, estas denuncias eran usadas para ‘apretar’ a los magistrados, para decirles ‘si no me resolvés esto como yo espero, te denuncio’ -resaltó, en referencia a las partes interesadas en un juicio-. Los magistrados han actuado siempre con una gran entereza, sin responder a esas presiones”.

Actualmente, añadió, no ocurre esto, porque la comisión de admisibilidad evalúa y deja de lado las denuncias que no tienen fundamentos, por lo que sólo una baja cantidad prospera en sumarios formales, una vez que se comprueba que hay elementos para actuar y acusar a un juez o fiscal por mal desempeño.

En relación al mismo tema, indicó que la prueba de que el criterio adoptado por el Consejo ha sido correcto es el hecho de que una reciente ley aprobada por la Legislatura de Chubut contempla el plazo de 6 meses con el mismo criterio que se venía aplicando, más una prórroga eventual de otros 6.

LA CONSEJERA POPULAR QUE SE RECIBIÓ DE ABOGADA

Malerba fue consultado por el caso de la consejera popular de Trelew, Paula Cardozo, que se graduó como abogada, lo que es un impedimento para desempeñarse como representante de ese sector. Al respecto, respondió que si bien hubo un reclamo de la Asociación de Magistradas, hasta ahora el tema no fue abordado en forma interna por el Consejo de la Magistratura.

“Dentro del organismo todavía no se ha planteado y hay posiciones distintas –evaluó-. No ser abogado es el requisito para postularse como consejero popular, pero luego, si hay alguien estaba estudiando y se gradúa, es un tema distinto. La ley pide que no sea abogado al momento de asumir, ¿pero quiere que nunca sea abogado? Es una discusión que se tendrá que plantear en el pleno”.

LA REPRESENTANTE DE MADRYN QUE PODRÍA VERSE IMPEDIDA DE JURAR

Otra situación conflictiva en el seno del Consejo de la Magistratura es la que se dio a partir de la reciente elección de una consejera popular en Puerto Madryn, Mabel del Mármol, en reemplazo de Mirta Lewis.

El problema surge porque hay una ley que exige la equidad de género en el organismo y debe haber una alternancia en el cargo, por lo que al concluir su mandato una mujer, debía ser reemplazada por un hombre.

Sin embargo, el Tribunal Electoral habilitó la lista que llevaba el nombre de Del Mármol en las elecciones 30 de julio y ya la proclamó como ganadora, por lo que debería asumir el próximo 10 de diciembre, en reemplazo de Lewis.

“Es un tema que lo vamos a tratar próximamente porque es muy grave –reconoció Malerba-, ya que el Tribunal Electoral confirmó a esta postulante desde el punto de vista de las exigencias electorales, pero nosotros entendemos que hay una violación a la ley. Entiendo que no podemos tomarle juramento, porque su cargo es violatorio de la ley vigente, ya que a la consejera actual debía reemplazarla un hombre”.

“Nosotros juramos cumplir la ley, a mi criterio no se le tendría que tomar juramento y el pleno del Consejo lo tendrá que resolver –insistió-. Si se equivocaron al hacer las elecciones y habilitarla para integrar la lista, no es problema nuestro, pero es claro que por la alternancia de género en este caso debía asumir un varón”, concluyó el presidente del organismo.