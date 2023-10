En esta oportunidad, no se hizo lugar al argumento de “plazos vencidos” que había propuesto la defensa, que sí obtuvo ese beneficio para el fiscal Fernando Rivarola. La decisión dispone que se realice el juicio en breve y la jueza buscará evitar la destitución de su cargo.

La jueza acusada por sus polémicas visitas al condenado por homicidio Cristian Bustos podría ser destituida en el proceso al que dio curso el Tribunal de Enjuiciamiento este jueves, al rechazar el planteo del defensor oficial, Jorge Benesperi.

“A partir de ahora hay que preparar el debate para el juicio y en lo que nos corresponde a nosotros, la parte de la acusación”, reseñó el abogado Manuel Burgueño, uno de los consejeros que integra la Comisión Acusadora del Consejo de la Magistratura y el viernes había participado de la audiencia convocada por el Tribunal, en la que se escuchó el pedido de la defensa.

“ES EVIDENTE QUE A RIVAROLA LO BENEFICIARIO Y A SUAREZ NO”

Burgueño también advirtió que el Tribunal de Enjuiciamiento “debe hacer su autocrítica”, en referencia a que el organismo tomó decisiones diametralmente opuestas ante un mismo planteo. Mientras en el caso del fiscal Fernando Rivarola había hecho lugar al pedido de la defensa, por considerar que los plazos para sumariarlo y llevarlo a juicio se habían vencido, pero en el caso de Suárez resolvió lo contrario, pese a que hubo similar lapso de tiempo entre el inicio de la acusación y la conclusión del sumario.

“A un magistrado le abren el jury y a otro no, lo que deja al desnudo que hubo una situación a favor de Rivarola, que a la doctora Suárez no la ha favorecido –aseguró Burgueño, en diálogo con Actualidad 2.0-. El tema de los plazos es totalmente desquiciado, porque no se podía cerrar un jury por esa razón, porque los plazos no estaban vencidos. Ahora se hace todo un análisis correcto, pero es lo mismo que debió considerarse para enjuiciar también al Dr. Rivarola”.

Con ese fundamento, el Consejo mantiene la expectativa por los recursos antepuestos ante el Superior Tribunal de Justicia y ante la Corte de Justicia de la Nación, para impugnar el archivo del juicio en contra de Rivarola, al que buscarán también llevar al jury.

En cuanto a la situación de Suárez, el consejero citó que la resolución indica que el proceso debería realizarse a la brevedad, por lo que estimó que el juicio podría realizarse dentro del mes de octubre. “Estamos a día 12 y todavía hay tiempo para que el juicio se haga este mes nosotros desde el martes ya comenzaremos a preparar la acusación”, para el debate, anticipó.