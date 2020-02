BUENOS AIRES (ADNSUR) - Fabián Tablado, el femicida que el 27 de mayo de 1996 asesinó de 113 puñaladas a su novia Carolina Aló en la localidad bonaerense de Tigre, en uno de los casos policiales más resonantes de la historia criminal argentina, recuperará su libertad este viernes tras pasar casi 24 años en prisión.

El padre de la víctima, Edgardo Aló, solicitó este jueves que la Justicia imponga una medida de restricción perimetral para el femicida de su hija a tan sólo 24 horas de que recupere la libertad.

El vínculo con sus hijas

En tanto, aunque las pericias psíquicas indican que sus facultades mentales son normales, advierten que no debe revincularse con sus hijas. El acusado se casó en la cárcel y tuvo mellizas, pero amenazó a su mujer y le dieron otra sentencia.

El informe fue realizado por dos médicas psiquiatras, que el 17 de febrero entrevistaron y evaluaron la salud mental de Tablado. Aunque concluyen que es normal, coincidieron en que no cuenta con los recursos necesarios para ejercer la responsabilidad parental sobre las nenas, de 11 años.

El objetivo de este estudio, planteado por el fiscal Rodrigo Caro, era determinar si ante su inminente liberación Tablado representaba un peligro para sí mismo, para terceros y en especial para su ex mujer, la docente Roxana Villarejo -a quien había amenazado de muerte, lo que le valió otra condena- y sus hijas. “Tablado presenta una baja tolerancia a la frustración, y ante ello puede pasar al acto”, concluye el informe.

Las palabras de su madre

Por su parte, la mamá de Fabián Tablado aseguró que este viernes irá a buscar a su hijo cuando le den la libertad del penal de Campana. "Voy a ir a buscarlo al penal. Soy la madre y en estos 24 años no lo abandoné nunca", dijo María Esther Gallardo en un contacto con Télam.

La mujer no quiso confirmar si Tablado volverá a convivir con ella y su marido, en la misma casa de la calle Albarellos 348 de Tigre, donde hace 24 años ocurrió el femicidio y donde ellos aún habitan.

"No hemos planificado nada", dijo sobre el lugar que habitará desde que salga de prisión, tras lo cual aseguró: "Hace 24 años que pasó esto. Fabián se arruinó la vida. Haremos las cosas que vayan surgiendo".

Respecto a si tiene algún mensaje para la familia Aló, Gallardo contestó: "¿Qué puedo decir? No hay palabras que puedan consolarlos. No sé qué hubiera hecho si me pasaba con uno de mis hijos".

El crimen

El crimen de Carolina (de 17 años), es uno de los casos más resonantes de la historia criminal argentina y ocurrió el 27 de mayo de 1996 en la casa de la familia Tablado, en Tigre.

La pareja fue allí después de salir del colegio nocturno que cursaban. Tuvieron relaciones sexuales pero luego discutieron por celos. Tablado, por entonces de 20 años, persiguió a Carolina por varios ambientes de la casa y la mató de 113 puñaladas, aplicadas con cuatro armas blancas diferentes: una cuchilla de cocina, dos cuchillos de mesa y un formón de carpintería.

En la cárcel, Tablado se casó en 2007 con Villarejo y tuvieron mellizas, pero la relación no prosperó y se separaron. En 2013 fue condenado a otros dos años y seis meses de prisión tras amenazar de muerte a su ex y a la madre de ella.

La Justicia lo declaró reincidente y le fijó una pena única de 26 años y 6 meses de prisión, que debía cumplir hasta 2022. Pero el beneficio de la derogada Ley del "2x1" y los cursos que tomó en prisión como "estímulo educativo" hicieron que la pena del femicida se dé por concluida el próximo 28 de febrero, precisó el portal Rosario3.