LA PLATA (ADNSUR) – Salvaje. Así se puede catalogar lo que pasó en La Plata donde una joven fue pateada en la cabeza y el cuerpo en al menos cinco oportunidades cuando ya estaba inconsciente.

Un grupo de jóvenes se peleó en la calle y Romina Suarez se llevó la peor. Luego de que se trenzó en lucha con otra mujer, está la golpeó desde atrás, mientras ella intentaba separar a su novio, y lejos de conformarse con haberla dejado inconsciente la atacante le pateó la cabeza en al menos tres oportunidades.

Al verla su novio intentó cubrirla, pero nuevamente un hombre la pateó cuando estaba indefensa, tal como hizo nuevamente la atacante, que además le robo.

En su cuenta de Facebook la joven lamentó lo ocurrido y agradeció las muestras de apoyo: “Gracias a Dios estoy bien, gracias a todos los que mandaron mensaje y compartieron a favor nuestro. La justicia ya está trabajando en eso, espero que paguen lo que tienen que pagar. La verdad no caigo que estoy viva, porque todas las patadas que me dio esa piba me podían haber matado. Pero bueno Dios me dio otra oportunidad en esta vida. Por suerte no pasó nada malo y lo material va y viene, Pero sé que Dios está de mi lado y ellos la van a pagar”.

Tres de las cuatro personas fueron demoradas por el hecho. Sin embargo, luego recuperaron su libertad y solo quedó a disposición de la justicia una adolescente de 17 años, identificada como la principal agresora en una causa caratulada como "lesiones leves". Además, fue imputada por robo ya que habría sido quien le sacó el celular a la víctima.

Romina, en tanto, sufrió un "traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento" por el ataque.

UN BRUTAL ATAQUE

Según se informó, todo comenzó cuando ella volvía con sus amigos de festejar el cumpleaños de su novio y fueron interceptados por el otro grupo en el cruce de diagonal 80 y 4.

"Veníamos cantando y pensaron que les estábamos gritando a ellos", contó la joven de 20 años.

"Empezaron a tirarnos piedrazos y después nos pegaron", recordó Romina, que al principio solo atinó a quedarse parada donde estaba sin poder reaccionar por la sorpresa. Recién cuando vio que golpeaban a su novio pudo vencer el shock que la paralizaba para intentar defenderlo y terminó llevándose la peor parte de la paliza. "Recuerdo que me pegaron de atrás. Después de eso no sentí más nada", precisó.