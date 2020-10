COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni anunció este jueves que se levantaron todos los retenes policiales dispuestos en Comodoro, a raíz de los inconvenientes que se generaron por las demoras en el tránsito y la cantidad de efectivos abocados.

"Si uno de los remedios que uno quiere aplicar es peor que la enfermedad que quiere prevenir, lógicamente tenemos que cambiar algunas cosas", ejemplifico el ministro, quien se encuentra por estas horas en Comodoro. En este sentido aclaró que "los retenes estaban entorpeciendo a la gente que querían llegar a sus trabajos y nos dimos cuenta que la cantidad de efectivos abocados provocaba una merma en los trabajos de prevención".

Señaló que "no estamos en una época para tibios u opinólogos, sino que estamos para gestionar en forma permanente y siempre con respeto hacia la institucionalidad, sin perder de vista las cuestiones económicas y territoriales", manifestó.

Asimismo, aclaró que "en este retén (por el del Chalet Huergo) trabajaban 8 oficiales por turno, es decir, 32 policías en total que estaban sometidos al control vehicular y de circulación en vez de estar previniendo la cantidad de delitos que se puedan estar cometiendo en la ciudad".

Sobre las criticas que recibió por parte del intendente y viceintendente de la ciudad, el ministro sostuvo: "Me llama la atención porque ellos fueron los que pidieron estos retenes. No puedo entender que alguien que no participó de las reuniones venga a dar una opinión contraria".

Por último, aclaró: "Nadie tiene el manual para manejarse en pandemia, entonces nos manejamos con prueba y error".