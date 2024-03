El 9 de noviembre del 2022, un profesor de música del Jardín N° 406 fue sindicado por un grupo de padres de haber abusado de 14 nenes. A los días el número de denuncias aumentó y comenzaron un sinfín de movilizaciones pidiendo justicia que se reiteraron por varios meses.

La situación generó un estallido de furia de madres y padres afuera del jardín, incluso prendiendo fuego al auto de la directora que se encontraba estacionado en el lugar. La policía se apostó en el lugar y rápidamente la grave denuncia llegó a medios nacionales.

A más de 500 días, el profesor de música identificado como José. R habló con Diario Jornada para dar a conocer su versión de los hechos ocurridos esos días y que, debido al escrache público, lo llevaron a ya no vivir en la ciudad petrolera.

“Me sorprendió la cantidad de casos denunciados. Cuando fui notificado era una sola y después me enteré que eran demasiadas y con cosas que se inventaban, me dañaban a mí y a mi familia. Era una cantidad de mentiras y no me dejaron defenderme. Sentí que peligraba mi vida”, contó.

Yaseguró que “nunca me pregunté el porqué, ni qué había detrás de las denuncias. Nunca supe que me podía pasar a mí y no me pregunté por qué sucedió. No hay una respuesta. Lo que siempre quise fue que saliera la verdad a la luz”, aseguró el docente.

“Hoy no me siento feliz. No puedo disfrutar nada, mi vida cambió rotundamente y pasará mucho tiempo para que vuelva a sentirme bien. Yo era muy feliz y vivía riéndome”.

El profesor de música reconoció que “todos miraban mis clases y solían reírse porque eran divertidas; nunca trabajé con aulas cerradas y siempre estaba acompañado por otras docentes y compañeras. ¿Cómo puede ser que se digan esas barbaridades? Los papás iban siempre al Jardín, ellos sabían que se veía todo y cómo trabajábamos. No hay forma de que se puedan hacer las asquerosidades que me atribuyeron”.

“Desde un primer momento –reconoce- estuve a disposición; entregué mi teléfono y mi computadora de manera voluntaria. Jamás me negué a nada porque sé que no tengo nada que esconder; no hice nada. Me encantaría que salga la verdad a la luz”, indicó sobre la investigación que se inició.

Sobre su futuro laboral, descarta volver a las aulas: " Hoy me pongo nervioso, transpiro mucho y se me nubla la vista. Tengo una especie de ataque de pánico y siento que no puedo ser responsable ni de mí mismo. No podría volver a trabajar porque tengo que cambiar hasta mi vida profesional”.

“Me da miedo ir a la ciudad y mucho menos, hablar con alguien. No confío en muchas personas. No sentí que me hayan traicionado a mí, pero sí a mi familia que ayudaba a todo el mundo en el barrio 30 de Octubre, no sé si por envidia o por qué”, lamentó.

SIN PRUEBAS EN SU CONTRA

El abogado del profesor de música, Daniel López, indicó que la fiscalía le devolvió los dispositivos retenidos a su defendido tras peritarlos. "Ya fueron devueltos sin que encontraran evidencias del delito aberrante del que fuera denunciado, como tampoco las demás diligencias realizadas durante el transcurso de la investigación", afirmó también en diálogo con Jornada.

Asimismo, reconoció que la falta de pruebas en contra del docente es producto de que "Fue y es víctima del escarnio público que le impide su desarrollo profesional y personal por denuncias infundadas y que le hacen muy difícil poder retomar su vida".

Por lo que anticipó que a partir de esta situación, López adelantó que "estaremos evaluando la posibilidad de realizar los reclamos pertinentes en virtud del daño ocasionado por las falsas denuncias y que además afectaron a docentes y directivos de la institución, quienes también fueron separados de sus cargos, sumariados e igualmente injuriados".