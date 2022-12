Los delitos vinculados a estafas se siguen registrando en Comodoro Rivadavia. Durante el 2022, se recibieron al menos cuatro denuncias diarias en las comisarías de la ciudad.

Pablo Lobos, jefe de la División de Investigaciones Policiales (DIP), reconoció en diálogo con ADNSUR que “lamentablemente” este año las denuncias por estafas fueron una constante “de manera cotidiana y múltiple”

“Al menos cuatro denuncias por día se han registrado en las distintas comisarías y hay que recordar que son 13 comisarías en Comodoro Rivadavia", indicó el comisario, y agregó que “estuvieron todas al orden del día”

Los delitos comprenden el robo de dinero a través del acceso a cuentas de homebanking, robó de identidad para solicitar prestamos, venta de productos a través de forma online, entre otros. “La verdad que han sabido innovar en esta modalidad los delincuentes", reconoció.

Los delitos informáticos “lamentablemente es muy complicado recuperar el dinero”, afirmó Lobos, quién indicó que si bien se han hecho en su momento procedimientos en Mendoza y en Buenos Aires, “es muy complejo” que la víctima pueda recuperar su dinero. Y además, agregó que en el caso de haber detenidos “es un delito excarcelable”

LAS PRINCIPALES ESTAFAS

❗ A través de una llamada telefónica o mensaje de Whatsapp, un delincuente se hace pasar por un familiar o conocido, que pide dinero por encontrarse en una situación de urgencia (accidente de tránsito, situación de salud, problemas con la justicia, etc.), luego, se acuerda pasar por el domicilio para retirar el efectivo.

❗ Una falsa entidad bancaria que por intermedio de llamados telefónicos, redes sociales, correo electrónico o mensajes de texto, pide datos financieros (usuarios, contraseñas, etc.) para actualizar –supuestamente- la base de datos, etc. De esta manera acceden a las cuentas bancarias y/o tarjetas de crédito de la víctima para vaciarlas, realizar compras, transferencias, sacar préstamos, etc.

❗ Un delincuente se hace pasar por empleado de Anses y le ofrece a la víctima tramitar la “reparación histórica” u otro supuesto beneficio, consiguen ganar la confianza de la víctima hasta que obtienen datos confidenciales o logran que se realicen transacciones bancarias a su favor.

❗ Engañar a la víctima diciéndole que ganó un premio pero que, para retirarlo, debe depositar cierto monto de dinero en concepto de pago de tasas o impuestos

❗En cajeros automáticos, los delincuentes se hacen pasar por personal del banco y ofrecen su ayuda para extraer dinero o realizar otras transacciones, momento que aprovechan para sustraer un monto a su favor.

❗En el domicilio de la víctima, un delincuente se presenta vestido con el uniforme de alguna empresa conocida (luz, agua, teléfono, televisión por cable, etc.) y solicita ingresar a la vivienda para realizar algún tipo de conexión o reparación. La finalidad es el robo de dinero o bienes de valor.

RECOMENDACIONES PARA EVITAR CAER EN UNA ESTAFA

🔸Debe cuidarse y tener cuidado porque hay personas que se aprovechan del cariño de las “supuestas llamadas” de sus seres queridos para engañarlo y cometer delitos.

🔸 Si un supuesto familiar o conocido lo llama, preste atención si su tono de voz o lo que dice le suena sospechoso.

🔸 Si hay malas noticias sus afectos no van a querer que se preocupe a través de un llamado telefónico van a ir hasta su casa a contarle, por lo tanto nunca acepte entregar bienes o dinero, ni llevarlos a un lugar que le proponga un desconocido.

🔸Si no realizó ningún reclamo, no deje entrar a su casa a personas que digan ser de empresas que van a realizar supuestas reparaciones o controles (cable, teléfono, agua, gas, luz, etc.), aún cuando lleven puesto un uniforme.

🔸 Desconfíe siempre de llamados que ofrezcan premios o algún tipo de beneficio gratis.

🔸 Ningún banco, financiera o ANSES le van a pedir datos personales, bancarios o financieros (usuario, contraseñas, claves, etc.), a través de redes sociales, WhatsApp o mensaje de texto.

🔸 No hable de su situación económica con desconocidos, ni comente si vive solo/a o acompañado/a.

🔸 No acepte la ayuda de desconocidos cuando vaya a un cajero electrónico o entidades de pago.

🔸 Ante cualquier llamado o persona sospechosa que se presente en el domicilio, no brinde ningún tipo de datos, corte el diálogo y solicite ayuda a la policía o a sus familiares.