Las desgarradoras declaraciones del hermano de Loan al enterarse que podría haber muerto atropellado

Laudelina Peña, tía de Loan, declaró que el nene de cinco años fue atropellado por María Victoria Caillava y Carlos Pérez, ex funcionaria municipal y ex militar respectivamente, quienes se encuentran detenidos.

José Peña, hermano del menor de edad, aseguró que su tía nunca quiso contar nada respecto de sus declaraciones a la Justicia. “si ella quería declarar: ¿por qué esperó tanto? No lo explico, es todo muy extraño”, señaló. Y a su vez, expresó: “no puedo describir lo que estamos viviendo, me siento perdido y angustiado, ya no creo en nada”.

Además, el joven dio por hecho que “en ningún momento apareció mi tía, la hermana de mi papá, a decirnos algo. Ni mis padres hablaron con Laudelina antes de que prestara declaración”, reconoció en comunicación con Todo Noticias.

La impactante declaración del papá de Loan que pone contra las cuerdas a su hermana

Laudelina Peña declaró ante el fiscal provincial que el pequeño Loan murió atropellado en Corrientes luego de más de 15 días de intensa búsqueda, afirmando también que había sido amenazada por Caillava para que no dijera nada.

El testimonio contribuyó a aumentar la posibilidad de que el hecho con la camioneta Ford Ranger de Caillava y Pérez haya sido un accidente.