COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - La policía le secuestró 14 sándwiches a vendedores ambulantes en Comodoro Rivadavia. Ocurrió durante un control vehicular por parte de personal policial en el centro de la ciudad.

Los efectivos detuvieron la marcha de Chevrolet Corsa con dos ocupantes quienes manifestaron ser vendedores ambulantes. Les pidieron la autorización municipal para la venta, así como el carnet sanitario y toda la documentación que se requiere para la venta de ambulante. Pero los dos hombres, de 18 y 32 años, no contaban con ningún tipo de documentación.

Asimismo, se constató quela mercadería estaba siendo trasladada sin ningún tipo de preservación, poniendo en riesgo la salud de quien pudiera comer dichos productos sin refrigeración.

Ante esta situación, se procedió a decomisarles 14 sándwiches que fueron trasladados a la comisaría. No obstante, la situación no terminaría ahí es que además del secuestro de sus productos, se constató que no tenían carnet de conducir ni toda la documentación completa por lo que se les terminó secuestrando el auto también.