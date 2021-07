La misteriosa desaparición de un joven de Chubut hace ocho meses: "Se lo tragó la tierra”

Emmanuel Traico tiene 25 años es oriundo de Trelew y el 4 de diciembre del 2020 a las 13 salió de mochilero desde Chubut hacia Jujuy y no se supo más de él. A casi ocho meses de su desaparición. Y afirman que hay misteriosos mensajes en su cuenta de Facebook.

El joven salió con sus documentos, camperas, un par de zapatillas y poca ropa en una mochila roja y a las pocas horas de que emprendiera su viaje, su celular se apagó.

Samuel, su hermano del corazón habló sobre la incansable búsqueda: “Acá estaba vendiendo bolsas de residuos en la calle. Teníamos una relación hermosa, estaba todo 10 puntos”, contó TN. Y aseguró que no se fue con nadie "Él siempre hacía dedo para viajar por todos lados. Es mochilero, pero ahora no regresó. Tampoco pudimos hablar con él. Creemos que está en el norte, pero no sabemos dónde”, dijo.

Asimismo, contó que a Emanuel le gusta escuchar música, andar por la calle y siempre decía que le gustaba la idea de irse para el norte. "Yo creo que está allá, pero no sabemos qué le pasó. Lo estamos buscando hace un montón y no aparece. Le mandamos mensajes y lo llamamos todos los días", manifestó.

Hace algunos meses, el perfil de Facebook de Emmanuel compartía imágenes y mensajes, aún permanece activo, incluso el 26 de julio replicó una frase que decía: “El que anda con Dios, nadie lo tumba”, y el 22 de julio escribió: “Este verano 2022 me voy para el norte”. En sus comentarios también recuerda a Osito, su perro que falleció.

Samuel explicó que incluso en su perfil se publicó un posteo donde se celebró la obtención de la Copa América de Argentina pero los familiares aseguraron que su perfil “lo hackearon” y que “a él se lo tragó la tierra”. “La cuenta esta hackeada por otra persona. Él no está subiendo nada. Osito era su perro, pero le robaron las fotos de su Facebook y volvieron a publicarlas como si fuesen de ahora”, agregó-

Tras las denuncias policiales, su hermano cree que Ema se fue por su cuenta, pero advirtió que "necesitamos saber dónde está y que está bien”.