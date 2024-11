La jueza de garantías María Martini abrió la investigación en contra seis personas a las que le imputaron el delito de amenazas de las que habrían sido víctimas dos diputados provinciales y algunos miembros de sus respectivas familias.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, de ahora en más, la Fiscalía de Rawson, representada por la fiscal general Florencia Gómez y el funcionario de fiscalía Jeremías Regueira, cuentan con el plazo legal de seis meses para reunir las pruebas, evaluarlas y determinar si realizan la acusación para que el proceso penal siga su curso.

La denuncia de los hechos fue realizada por los diputados Andrea Aguilera y Luis Juncos a los que se les sumó el vicegobernador Gustavo Menna.

Los hechos se produjeron en el interior de la confitería de la estación de servicio “Puchero” de la calle Rivadavia y Federicci de Rawson. Fue cerca de las 17, 15 horas del 15 de agosto pasado cuando los dos legisladores junto a familiares y asesores se hallaban en el lugar.

Tal como detalla el MPF, fueron increpadas por un grupo de manifestantes que -según la descripción de los hechos realizada por los fiscales- los amenazaron a los gritos de “no los vamos a dejar en paz”, “no van a caminar más tranquilos”, “los vamos a ir a buscar adonde vayan”, “te vamos a ir a buscar a tu casa”, “hdp se c. en el pueblo”, a. no seas cobarde, no es no. Hijos de puta se cagan en el pueblo”, “a partir de hoy no los vamos a dejar tranquilos”.

Los imputados son Noelia Silva, Aníbal José Aguaisol, Vilma Beatriz Pérez, Iván Alejandro Marín, Bettina de Fátima Granillo y Luis Alejandro González.

Los defensores, Pablo Sánchez, Miguel Lugo y Silvia De Los Santos, se opusieron a la imputación y por ello a la apertura de la investigación. Cuestionaron otros aspectos que para criterio de la jueza Martini nada tenían que ver con el objetivo de la audiencia.

El funcionario de fiscalía Regueira, además de las cuestiones formales, dio cuenta de las pruebas reunidas hasta el momento, entre las que se encuentran videos y testimonios, y otras que se producirán en el plazo otorgado por la magistrada.

Con información del Ministerio Público Fiscal, redactado y editado por un periodista de ADNSUR