A más de dos semanas de la desaparición de Loan en Corrientes, continúa la desesperada búsqueda para dar con su paradero. Cabe recordar que el menor de 5 años fue a un almuerzo familiar en casa de su abuela en la localidad de 9 de Julio y desapareció.

La causa paso a manos de la Justicia Federal y en este marco, declaro el padre del menor, José Loan, quien apuntó duramente contra la tía del menor, quien es pareja de Bernardo Benítez, uno de las seis personas investigadas.

Cabe señalar que hasta el momento, están detenidos Carlos Guido Pérez ex capitán de la Armada, María Victoria Caillava, ex funcionaria municipal de 9 de Julio, Bernardino Benítez, Daniel Ramírez, y Mónica Carmen Millapi, quienes confesaron que llevaron al nene directo al naranjal antes de desaparecer. Asimismo, figura Walter Maciel, el comisario procesado con prisión preventiva por encubrimiento, acusado de haber plantado pruebas para desviar la investigación en los primeros momentos del caso.

A dos semanas de su desaparición, toda la familia de Loan fue citada a declarar en Goya

Según informó Infobae, José Peña brindo su testimonio durante una hora y reconstruyó el día de la desaparición de su hijo. “Es mentira que yo me fui a dormir la siesta. Yo estaba en perfectas condiciones. No estaba tomado tampoco ni nada”, señaló respecto a las versiones que señalaban que dormía cuando se perdió el menor.

En tanto, apuntó contra su hermana. “Cuando todos van al naranjal, quien se lleva a Loan para allá es Laudelina. Yo lo vi. Y los seguí con la mirada hasta que los perdí de vista”.

Bullrich confirmó una investigación confidencial: "Cada dato que se haga público pone en peligro a Loan"

“Yo nunca la perdí de vista a Laudelina y Loan se fue con ella”, agregó. “Al rato vuelve Laudelina y me pregunta por Loan. Yo le dije que se había ido con ella. Pero ella me dice que no, que Loan estaba conmigo. Pero yo vi que se fue con ella”, concluyó.