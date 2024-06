La abuela de Loan recibió a un grupo de periodistas en su casa, a la que se accede sólo con permiso, y recordó el motivo del almuerzo en el que vieron al pequeño de cinco años por última vez.

Según explicó Catalina Peña, en exclusivo para La Nación, se trató de “una promesa a San Antonio por un celular que había desaparecido” y que encontraron después de encomendarse al santo. Tal como señaló, ese fue el motivo de la convocatoria al almuerzo en la casa aquel 13 de junio.

Durante la charla relató: “En mayo perdí mi celular. Ya habían pasado seis días que no aparecía. Estaba sentada en el patio, vi pasar las dos gallinas y le dije a San Antonio que si aparecía mi teléfono se las iba a ofrendar a él. Al rato nomás, me llamaron de 9 de Julio para decirme que había aparecido y a la tarde me lo trajeron acá”. La hipótesis de la Justicia es que ideó un plan para raptar al chico de cinco años con fines de trata.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

Por otro lado, algo en lo que insistió la señora mayor es en el “sinsentido” de que los adultos hayan llevado a Loan y a los demás chicos a seis cuadras de su casa a buscar naranjas “habiendo tantos cítricos al alcance de la mano”.

Tras el paso de los corresponsales periodísticos, describieron que el perímetro de su campo está custodiado por policías que tienen la orden de no dejar pasar a nadie sin permiso especial. La propia Catalina dice que su hija no quiere que hable con nadie y que hasta Victoria -Caillava, la ahora exfuncionaria que hace tiempo le gestionó un pozo para sacar agua, que fue la invitada especial al almuerzo de la discordia y que ahora está presa por este caso- le pidió que no dijera nada más porque la estaba “enterrando”.

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

Peña vive sola en su campo rodeado de naranjales. Y tiene miedo, por eso pide un arma para poder cuidarse. “Ahora le estaba pidiendo un arma al secretario de Gobierno y me dijo que sí, pero no sé cuándo. Si siento un ruido ahí... ahora no espero más nada. Si puedo pegaré un tiro, nomás”, sostuvo.

En los casi 600 metros que separan el patio de la casa de Catalina, que vive sola hace 20 años, hasta el naranjal se pasa por caminos públicos y luego se ingresa a un campo privado.

Por último, destacó que hace tiempo que no ve a María Noguera, la madre de Loan. Y a su hijo lo ve poco. Esta situación podría explicar que Loan no conociera la casa y el campo de su abuela. En relación a los motivos de ese distanciamiento, Catalina respondió de forma contundente y habló sobre los rumores que corren en 9 de Julio, “de que Loan es fruto de una infidelidad”.