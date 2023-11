Diego Barría salió a pasear en su cuatriciclo el 18 de febrero del 223 en la zona de Rocas Coloradas y nunca más regresó. Siete días después, pescadores atraparon a un cazón y en su interior encontraron partes del antebrazo del hombre. A casi 10 meses, la familia asegura que “es todo muy turbio”, respecto a la investigación que busca establecer que le sucedió.

Bruma Pelicón, tía del joven de 32 años, indicó que la causa "prácticamente no ha tenido movimientos hace cuatro meses" y por ende, la familia decidió contratar a un abogado ante la falta de novedades.

“Estamos viendo si a través de abogados particulares podemos impulsar un poco mas la causa y obtener la producción de una prueba que hasta ahora no se produce con excusas sin sentido”, dijo.

La mujer planteó -en diálogo con La Cien Punto Uno -que “todo lo que se hizo al principio fue de una manera muy irregular”.. Y cuestionó que “a casi 10 meses concluimos que no ha habido avances . Hay una pobreza de recursos materiales para efectuar este tipo de búsqueda como recursos humanos”, consideró.

"No es que no encontraron nada, es que no están buscando. Todo fue notoriamente planteado" dijo sobre los hallazgos de elementos en la zona donde desapareció, como las zapatillas, el cuatriciclo, y una mochila entre otros.

“Las pruebas estuvieron manipuladas, todo es sospechoso”, sostiene la familia que descarta que el joven haya sufrido un accidente

Sobre la muestra de ADN a los restos hallados, la tía del joven señaló que "La conclusión de la pericia es que no hay material suficiente" para poder determinar si el ADN corresponde a Diego y por eso, analizan traer a una reconocida especialista en genética de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) .

La mujer también cuestionó que la fiscalía no autorice la llegada de canes especializados en búsqueda. “A mí me ofrecieron perros de grandes áreas para encontrar restos vivos y muertos hasta un año. Queremos hacer aunque sea una última vuelta por el lugar antes de que se pierdan las pruebas. Estamos a 10 meses y no me lo aprueban. Es todo muy turbio, muy sospechoso y nosotros como familia no vamos a esperar”, concluyó.