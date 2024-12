La escalofriante frase de una prima de la esposa del Negro Cáceres tras su trágica muerte: "No creo que..."

Este lunes por la tarde, Raquel Candia, pareja del exfutbolista Fernando “Negro” Cáceres, murió tras caer del séptimo piso del edificio en Ramos Mejía.

En medio de una intensa investigación, la Policía detectó que el exdefensor era la única persona que la acompañaba en el departamento y mostró signos de nerviosismo.

Posteriormente, una mujer indicó que es prima de la víctima y declaró que hasta el momento "no nos dijeron nada. Está la pericia en el lugar y no nos dejaron subir. Venimos a ver exactamente qué pasó, porque nosotros no creemos que ella se haya tirado".

“Sé que tenía conflictos, no sé si con la hija o la expareja, pero yo no creo que ella se haya tirado. La relación con esta persona no empezó hace mucho”, agregó la mujer.

Luego, la prima de Raquel aseguró que “ella era una mujer que creía mucho en Dios, una mujer muy fuerte, a pesar de lo que pasó en su vida”.

“Es mi prima y me afectó muchísimo, porque yo no me la esperaba y aparte estoy segura de que ella no habría hecho eso. No fue ella, lo hicieron y se tiene que investigar”, cerró.

