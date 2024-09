Este jueves por la tarde, un impactante accidente de tránsito generó momentos de tensión y pánico en el centro de Córdoba.

El conductor de un Toyota Corolla iba a más de 100 km/h, atropelló a 35 peatones en la vereda y como consecuencia, dos personas se encuentran en grave estado.

Por otro lado y con el correr de las horas, un joven que resultó herido, contó el verdadero motivo por el que sobrevivió de ser embestido y sorprendió a todos.

“Me salvé de pedo, tuve solamente una contusión en la pierna, la verdad que fue un milagro. El servicio de emergencias a los cinco minutos ya estaba ahí”, comentó en diálogo con El Doce, mientras se encontraba en el Hospital de Urgencias.

El escalofriante relato del mejor amigo del egresado que sufrió un grave accidente en Bariloche

El mismo se encontraba en la esquina de San Jerónimo y Chacabuco y decidió frenar su paso "para cambiar la canción porque sino me mataba. Venía rapidísimo, se llevó puesto motos, autos, no frenaba. Los pilares de hormigón me salvaron, eso a mí me salvó”.

“Estaba con auriculares, me di cuenta porque se me empezaron a venir cosas encima y me tuve que hacer para un costado. Estaba en la vereda y me metí para la vidriera. La señora que estaba al lado mío recibió el impacto y yo los residuos”, cerró el joven sobreviviente.

Con información de El Doce Tv, editada y redactada por un periodista de ADNSUR