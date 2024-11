La cantidad de nacimientos en Comodoro y Rada Tilly se redujo a la mitad en los últimos 20 años

Un informe elaborado en el ámbito de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) da cuenta de que, en Comodoro Rivadavia, la tasa de natalidad se redujo sensiblemente en los últimos años. De un promedio de 23,4 nacimientos por cada 1.000 habitantes en 2009, se redujo a 9,7 en 2023. Este fenómeno se presenta en Argentina y a nivel mundial, y en la ciudad tuvo también eco días atrás cuando la supervisora de Nivel Primario dio a conocer la baja cantidad de alumnos inscriptos en primer grado, que está en 500 inscripciones menos de las esperadas.

El análisis estadístico fue realizado por el Observatorio de Economía de los Recursos Naturales de la Patagonia Sur, con la participación de estudiantes de la cátedra de Finanzas Públicas, según detalló el economista, docente e investigador Alejandro Jones. Si bien aún tiene resultados preliminares, las conclusiones permiten conocer parte de un fenómeno social que tiene indicadores claros.

“Nosotros partimos de una observación del dato de la cantidad de matrícula en escuelas primarias y secundarias, tanto de colegios públicos como privados, que tenía un descenso muy significativo a partir de los años 2018 y 2019 -precisó Jones, en diálogo con Actualidad 2.0-. La caída fue abrupta, llegando entre 2020 y 2023 a los mismos valores que en el año 2013, o sea que tuvimos un retroceso y esto nos disparó la pregunta del porqué de este fenómeno”.

Previamente, explicó, los alumnos de la cátedra debían realizar un trabajo final para aprobar la materia, por lo que partieron de la hipótesis de una congestión o sobredemanda en los servicios públicos, buscando reflejar si el sistema educativo está saturado en la ciudad.

“Resulta que, para sorpresa de todos, no tenemos congestión, sino al contrario -detalló-. No faltan escuelas, aunque en todo caso podemos pedir más calidad en las escuelas, pero no podemos ir a pedir más cantidad de aulas, porque claramente está retrocediendo la cantidad de matrículas primarias, tanto en escuelas públicas como privadas. A partir de ahí empezó el análisis”.

De este modo, advirtió también, no podría atribuirse la baja de matrícula en escuelas primarias a un traslado de demanda al sector privado, porque la reducción se da en ambos ámbitos.

Tasa de natalidad en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly

A partir de la baja matriculación, el informe buscó corroborar el origen, dado que los datos del Censo 2022 reflejaron un aumento en la población, si bien de forma moderada. En ese análisis, se detectó que la tasa de natalidad en Comodoro y Rada Tilly tuvo un aumento moderado entre los años 2004 y 2009.

En ese período, según los datos registrados por el Observatorio, se pasó de una cantidad de 20,2 nacimientos por cada 1.000 habitantes, en el primer año de la serie, a 23,4 nacimientos por cada 1.000 habitantes en 2009, alcanzando el índice más alto, con un 15% de incremento.

A partir de ahí, se produce un descenso moderado, ya que en 2015 el índice se redujo a 18,7 nacimientos, lo que significa una caída del 20% frente a 2009. El declive más significativo se da en los últimos 6 años, porque el índice del año 2023, de sólo 9,7 nacimientos por cada 1.000 habitantes, representa una caída del 48% frente a 2015 y del 51% contra 2004. Si se compara con el punto más alto de la serie, es decir, 2009, el retroceso es de casi un 59%.

Baja matriculación y familias que se van de Comodoro

Otro dato del análisis fue comparar la cantidad de chicos matriculados en primer grado en los 6 años posteriores al de su nacimiento, tomando como punto de partida el año 2011, para comparar con los nacimientos por cada 1.000 habitantes en 2005. Y así sucesivamente.

En ese análisis, surge que en 2011 ingresaron al sistema escolar un 17,5% más de alumnos que los nacidos 6 años antes, lo que puede tener explicación en la recepción migratoria de la ciudad, por parte de familias llegadas desde otras regiones.

Ese fenómeno no se repite en los años posteriores, sino al contrario: hay menos ingresos a la escuela que los nacimientos registrados seis años antes. “Hay aproximadamente un 20% de los chicos nacidos seis años antes que no ingresan a primer grado”, reseñó Jones.

Este punto es el que requiere profundizar la investigación, para verificar la hipótesis de que esa merma se debe a migraciones de familias que dejaron la ciudad.

Esto se infiere porque la escuela primaria es obligatoria por ley, por lo que otra explicación posible se vincularía a situaciones de extrema vulnerabilidad social, en las que no se formaliza el ingreso de los chicos a la escuela.

La matricula es similar a la de 10 años atrás

Por último, se verifica la caída en la matriculación en todo el sistema de educación primaria pública, especialmente desde 2019 en adelante. Ese año, la matrícula estuvo cerca de los 18,000 inscriptos en total, para caer hasta los 16,700 inscriptos en 2023. Esa cantidad, según se observa en el gráfico correspondiente, es prácticamente igual o levemente superior a las matriculaciones del año 2013.

Jones concluyó señalando que el fenómeno de la baja en la tasa de natalidad ya se viene registrando en Europa desde hace varios años, mientras que también ha impactado en Argentina, según relevó meses atrás un informe de la ONG Argentinos por la Educación.

“Para nosotros parecería ser algo nuevo, desde 2020 en adelante, pero en países europeos se viene dando hace rato y una de las razones fundamentales por las cuales disminuye la cantidad de hijos es por las dificultades de las parejas para poder mantener esa familia desde el punto de vista económico”, detalló el investigador.

De todos modos, advirtió que para profundizar en esas causas serán necesarios nuevos trabajos, basados en encuestas, para complementar lo que surge del análisis estadístico.

Baja en la cantidad de inscripciones a primer grado

Tal como informó ADNSUR días atrás, la supervisora de Nivel Primario, Laura Longo, detalló que para 2025 se registra una cantidad de inscripciones por debajo de lo esperado, ubicándose en menos de 2.000 chicos inscriptos, cuando se esperan alrededor de 2.500 ingresantes. Consultada al cierre de este informe, la funcionaria confirmó que la situación no ha variado demasiado, contándose en alrededor de 1.980 inscriptos, pero espera que en las próximas semanas se acerquen más padres con hijos ingresantes.

La situación quedó evidenciada en el caso del primer grado de la Escuela 204, turno mañana, que estuvo a punto de trasladarse a la tarde porque se inscribieron solamente 5 chicos, pero que finalmente se resolvió mantener por un año más en el turno mañana, ante el reclamo de las familias involucradas.