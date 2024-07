La policía brasileña está llevando a cabo una exhaustiva investigación sobre el trágico asesinato de Carlos Alberto Felice, un hombre de 77 años cuyo cuerpo fue encontrado cruelmente maniatado con cables eléctricos y cubierto con una alfombra en el garaje de su residencia en el exclusivo barrio de Jardim Europa, en San Pablo.

Según los investigadores, el empresario fue asesinado a golpes. El caso se investiga como un robo seguido de muerte. Aunque su cuerpo fue encontrado el martes 16, la policía cree que el crimen ocurrió el 12 de julio, último día en que fue visto con vida.

Un hombre le dijo al sobrino de la víctima que había vendido una propiedad y que había guardado el dinero, alrededor de tres millones de reales en efectivo, dentro de la casa. El abogado de la víctima confirmó la operación inmobiliaria y precisó que Felice tenía varias deudas.

Fue el mismo sobrino quien llamó a la policía al no tener noticias de su tío. Allegados a la víctima también dijeron que no había ido a la iglesia la semana pasada y que no lograron contactarse con él. Felice era viudo desde hacía tres años y no tenía hijos.

Al llegar al lugar, los policías encontraron la puerta de la casa cerrada, sin signos de ingreso forzado. El informe policial señala que el cuerpo de Carlos Alberto se encontraba en estado de descomposición y que tenía heridas punzantes en la cabeza. Los agentes encontraron un trozo de madera con manchas de sangre junto al cuerpo.

Brutal crimen: torturaron a un empresario de 77 años hasta matarlo

“Toda la casa fue saqueada, pero aún no se pudo determinar qué tenía dentro de la casa, por lo que el sobrino, que tuvo mayor contacto con la víctima, trató de explicarnos qué posiblemente se llevaron”, indicó el comisario Fábio Pinheiro Lopes, director del Deic.

“La víctima sólo tenía una hermana, y el que era más cercano a él era su sobrino. Con la audiencia del sobrino se aclararán más cosas para abrir nuestra línea de investigación”, agregó.

Los testigos dijeron a la policía que el adulto mayor llevaba una vida modesta y no tenía empleados. “Era una persona que vivía con sencillez, ni siquiera tenía empleados que le ayudaran en sus tareas diarias. Las investigaciones están comenzando, pero tal como sucedió la policía pronto localizará a los perpetradores”, aseguró Pinheiro.

El comisario cree que el anciano pudo haber sido torturado y revisa las imágenes de las cámaras de seguridad de las casas vecinas en busca de indicios sobre los autores del crimen. Además, el cuerpo de Felice fue remitido al Instituto Médico Legal para que se le realizaran exámenes toxicológicos y la autopsia de rigor.