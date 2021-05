Investigan si la muerte de un nene de 12 años en Chubut está relacionada con un desafío de redes sociales

La muerte de un nene de 12 años conmocionó a la comunidad de Rawson, Chubut. Según anticipó ADNSUR, este miércoles por la tarde apareció un adolescente de 12 años ahorcado en Playa Magagna, y se invetsiga el hecho, ya que podría estar relacionado con un un desafío en redes sociales.

"Está todo en proceso de investigación, no podemos blanquear nada porque todavía no está hecha la autopsia por lo que no sabemos las causales del deceso, que está a primera vista porque hay asfixia por atadura".

La policía incautó un teléfono, una computadora y una consola de juegos, pero todavía no fueron peritados. "Todo está en investigación y es muy sensible el tema", advirtieron desde la División de Investigaciones de Rawson.

Por su parte, fuentes del ámbito de seguridad manifestaron que "fue un accidente, venía haciendo desafíos y juegos que veía en Youtube y lamentablemente con la edad que tenía y desconocimiento de algunas cosas, no supo los riesgos que iba a correr".

Asimismo, fuentes policiales consultadas por esta agencia de noticias evitaron dar mayores precisiones sobre el hecho para resguardar a la familia, pero manifestaron que "es un hecho trágico" y "el personal policial trató de hacer lo que pudo".

En el caso, tomó intervención la Brigada de Investigaciones y la Fiscalía de Rawson a cargo de Fernando Rivarola.

Lamentablemente no es la primera vez que se produce la muerte de un menor de edad producto de estos "retos virales". Ya en enero de este año una nena italiana de 10 años murió asfixiada en la ciudad italiana de Palermo, región de Sicilia, mientras realizaba el "Blackout challenge", que consiste en bloquear la respiración hasta desmayarse. Se puso un cinturón en el cuello con el objetivo de quedarse sin respirar el mayor tiempo posible, mientras grababa la escena con su celular.

TikTok fue denunciada por "incitación al suicidio", y la autoridad italiana que se encarga de proteger la privacidad de los datos personales le exigió a la plataforma de videos china que bloqueara las cuentas de cualquier usuario en ese país cuya edad no pueda ser verificada.