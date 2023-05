Investigado por corrupción de menores, Marcelo Corazza podría volver a la cárcel

Marcelo Corazza, ex ganador y productor de Gran Hermano, fue imputado días atrás por corrupción de menores y luego recuperó la libertad, pero podría volver a prisión.

La medida se podría dar luego de que el juez Sánchez Sarmiento no diera lugar a los pedidos de prescripción y nulidad presentados por su defensa.

El exparticipante del reality está implicado en un hecho de abuso sexual ocurrido en 2001, pero el fiscal sostiene que debe ser investigado por su relación a la banda de corrupción de menores que integraban los otros tres acusados, y solicitó al magistrado que vuelva a prisión.

Marcelo Corazza está imputado, junto a otros tres acusado, por "haber conformado una organización destinada a reclutar menores y mayores de edad en situación de vulnerabilidad, con el fin de someterlos a la práctica de relaciones sexuales y la explotación sexual sin su consentimiento, ya fuere por intercambio de dinero o por satisfacción personal o de terceros".

En su declaración ante la justicia, el productor televisivo sostuvo: "Tengo familia, un sobrino nieto, un ahijado de trece años y me da asco todo lo que escuché. No puedo creer que puedan llegar a leer todo esto. Nunca en mi vida tuve una relación con un menor de edad, no se me ocurriría, por Dios".