La situación de padres del Jardín 406 continúa en una escalada de angustia donde se conjugan los tiempos judiciales con el estado emocional y también físico de sus pequeños hijos. El lunes, una mamá llevó a su hija para ser revisada por pediatras, ante dolores físicos.

“Esta nena tiene un grave problema de salud, no estoy hablando de la parte psicológica que también es grave, sino de un problema en su cuerpo y en sus órganos”, dijo Fausto, uno de los padres que acompañó a la familia al hospital.

“Estos problemas se fueron agudizando con el tiempo y ya había venido el día 17, pero le dijeron que volviera ayer, 28. Cuando fuimos a acompañar a esta mamá, se le negó la atención, por lo que se violaron todos los derechos del niño”, aseguró el padre, en contacto con ADNSUR.

“A mí me pasó lo mismo, porque a mi hijo también quisimos que lo atiendan pero nos rechazaron la atención. Hoy vamos a pedir el nombre de los profesionales porque incumplen el juramento que hacen, yo también sufrí esto y por eso ayer vinimos un grupo de varios papás para que la atiendan, pero en un momento había más gente de la policía que pediatras atendiendo”, aseguró.

Según explicó el hombre, “era una urgencia pero no la atendieron, sólo le dijeron ‘vamos a darle una crema con manzanilla’ (si no me equivoco) y le ponemos Hipoglós en cualquier caso"

" Acá hay algo muy grave que está pasando porque ningún médico se quiere hacerse cargo de poner la firma y decir que hubo un abuso y una penetración en la menor, porque si lo hacen tiene que ser denunciado y debe haber una apertura de investigación. Los padres saben quién es el presunto violador –en referencia al docente- y automáticamente lo tienen que llamar”.

Fausto detalló que se retiraron a las 2 de la mañana sin la revisación de la niña y anticipó que plantearán una denuncia por abandono de persona. “No entendemos por qué la fiscal Blanco ha bajado la orden de que no atiendan a los niños en el hospital Regional, la misma doctora nos dijo eso, pero no hay ningún papel firmado y es todo por vía telefónica”, cuestionó.