Un tenso episodio tuvo lugar en el Juzgado de Faltas de Centenario cuando un comerciante, agobiado por la clausura de su mercadito, intentó prender fuego el edificio. El hombre llegó al lugar con un bidón de combustible y cubiertas, exigiendo que se levantara la medida que afectaba su comercio. Sin embargo, el dramático momento no terminó en tragedia gracias a la intervención de la jueza de Faltas, Carolina Vidal, quien optó por el diálogo en lugar de tomar acciones legales.

El hecho ocurrió el martes al mediodía, cuando el Juzgado, ubicado en la intersección de las calles Canadá y Perú, estaba a punto de cerrar. El comerciante, acompañado por un joven, descargó las cubiertas y comenzó a esparcir el combustible, amenazando con incendiar el lugar. Ante la gravedad de la situación, el personal del Juzgado llamó inmediatamente a la Policía, ya que el edificio no cuenta con una salida de emergencia clara.

La jueza Vidal, presente en el lugar, calmó al comerciante a través de la conversación. "Hoy le expliqué otra vez, ya más tranquilo entendió que el Juzgado no tenía nada que ver con el tema de la clausura", explicó Vidal, refiriéndose a que la medida había sido impuesta por la Municipalidad tras una inspección que determinó la falta de habilitación del comercio.

El hombre, que no había presentado la documentación necesaria a tiempo, entendió su error al día siguiente, cuando regresó al Juzgado para pedir disculpas tanto a la jueza como al personal. La jueza Vidal decidió no presentar cargos, destacando que el incidente reflejaba un momento de desesperación por parte del comerciante. "Fue un acto de desesperación, pero no creo que hubiera llegado a prender fuego nada", comentó Vidal.

El mercadito clausurado, ubicado en el barrio de El Alto, finalmente pudo reabrir sus puertas tras la presentación de la documentación requerida.

Con información de LMN, bajo supervisión y edición de un periodista de ADNSUR.