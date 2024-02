BRUTAL ATAQUE El testimonio de Mateo, el joven quemado por el pirómano de Rada Tilly: "Parece una película" En diálogo con ADNSUR, el joven relató cómo vivió la dramática situación que lo dejó en terapia intensiva. En ese marco sostuvo, "la verdad que me gustaría que haya la mayor justicia posible, que esté el tiempo que tenga que estar y no me gustaría verlo en la calle todavía".