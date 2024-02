El testimonio de Mateo, el joven quemado por el pirómano de Rada Tilly: "Parece una película"

El pasado martes, Mateo, el joven que sobrevivió al brutal ataque de un pirómano en Rada Tilly fue dado de alta, luego de estar internado con respirador en terapia intensiva en el Hospital Regional.

ADNSUR conversó con Lourdes, la mamá de Mateo, y comentó sobre su estado de salud, “Él ya está muy bien, se está recuperando”. Y agregó que, “le dieron el alta antes de ayer, tiene que seguir con la curaciones por diez días, pero está muy bien de ánimo y psicológicamente. Su herida sana muy bien, está muy alegre de haber vuelto”, aseguró.

“Nosotros estamos muchísimo más tranquilos, tenerlo en la casa es un alivio, que haya salido de terapia intensiva y ahora en la casa es un respiro. Como mamá tuve un montón de miedo. Fue un susto”, sostuvo.

Sobre la internación de su hijo señaló, “las primeras 72 horas fueron interminables, no saber si lo iba a pasar, las noches fueron interminables, fue una pesadilla de terror, pero bueno, después hubo sube y bajas”, valoró.

“El quinto día nos dicen que le logran sacar el respirador, que la prueba de fuego había salido bien y re felices, abrazados con los médicos, era una súper noticia”, recordó.

PROCESO JUDICIAL

Ante la consulta sobre la decisión de la justicia, durante la audiencia de control de detención, con el dictamen de un mes de prisión preventiva, Lourdes sostuvo “todavía no nos pudimos ponernos al tanto con nada, recién ayer pudimos hablar con Fiscalía para juntarnos la semana próxima. Se nos dijo de la primera audiencia, que fue mi tío, la presenció. Pero ya nos estamos por poner el día con eso para poder encargarnos”.

“Yo no llego a entenderlo, pero tiene preventiva gracias a que la mujer le hizo la denuncia, porque si no tranquilamente estaría en su domicilio”, destacó.

“Creo que con que le apliquen algo ejemplar va a estar bien. Que no se olviden, que la justicia sea justa, que sea ejemplar y que él se reponga como persona creo yo, para poder volver a salir a la sociedad algún día”, anheló.

EL TESTIMONIO DE MATEO

ADNSUR conversó con el joven sobreviviente, y señaló “la verdad que la llevo excelente, estoy muy contento. Siento que si encaraba todo con una sonrisa, se hace todo más bonito y pasa todo más rápido. Veo ese lado bueno de todo”, comentó con gran entusiasmo.

LOS DÍAS EN TERAPIA

“Yo sinceramente me acuerdo del camino de la ambulancia y me acuerdo haber llegado y que me duerman y haberme despertado ya el martes. Esos cinco días de terapia intensiva no los tengo”, relató.

Y continuó, “me acuerdo que sentía un dolor muy intenso en la mano, que estaba muy preocupado por mi mano en la ambulancia, pero nunca me imaginé que era tanto, porque yo me iba viendo el cuerpo y eso y para mí estaba bien. Cuando llegamos, el doctor me dice que lo mejor sería que me induzcan al coma, me pregunta y yo le digo que sí, que no hay ningún tipo de problema, y ahí me acuerdo que me duermen y me despierto el martes a la noche”, detalló.

EL MOMENTO DE LA PLAZA

Mateo se remontó a ese dramático momento en la plaza de Rada Tilly y recordó “Es impresionante, parece una película, yo contándolo me imagino una película, porque así supongo que lo vio todo el mundo. Hasta tiene su lado cómico, porque yo a este hombre ya lo había visto hacer malabares y llega con la máscara, haciendo un personaje porque llega con un disfraz”.

Y agregó, “honestamente pensé que se iba a poner a hacer malabares, es más cuando prendió el fuego yo pensé que se iba a poner a hacer malabares y la verdad accionó muy rápido. Apenas llega nos dice ‘Se van de la plaza o los prendo fuego, así con voz gruesa, ni siquiera habló con su voz. En el momento, yo le quedo mirando la cara a mi primo, porque decía ‘se va a poner a hacer malabares algo’, y a los 3 segundos nos dijo ’bueno, no me creen' y atino al toque a lanzar lo que tenía".

“Él estaba parado quieto y nunca se movió, tiró nomás y prendió. Yo me acuerdo que, apenas me prende fuego lo primero que hago es que quiero abrazar a mi hermana y me doy cuenta que estoy básicamente encendido en llamas y atino a correr, pero hago dos pasos y me caigo al piso. Intento sacarme la campera, pero cuando la agarro se desprende sola, se había prendido fuego entera. Ahí cuando me levanto, busco mi hermana, la encuentro, le digo que empiece a correr. Llegamos corriendo hasta la esquina, atino a frenar un auto, que se me cagó de risa y pasó de largo, pero bueno, yo entiendo este auto entiendo la situación. Era todo bastante raro. Y ahí me empezaron a gritar los chicos de la plaza que vuelva y bueno, cuando vuelvo estaba Maxi ahí, un amigo mío, que ya había llamado a la ambulancia y a la policía y me llevan al hospital de Rada Tilly. Ahí me buscó después la ambulancia", narró.

“Estaba súper consciente, me veía el cuerpo. Yo cuando llego a la esquina, mientras que iba corriendo, me iba viendo el cuerpo. En el momento yo iba pensando en ‘qué anécdota no, que tenía para comprar algo loco', pero nunca llegará a tal situación, de que me tengan que intubar, que tenga que entrar en terapia intensiva. Pensé que era una quemadura mínima, iba pensando en contar la historia”, reconoció.

Por último, valoró “mis amigos la verdad que sumaron muchos puntos, demasiados. La verdad que me gustaría que haya la mayor justicia posible, que esté el tiempo que tenga que estar y no me gustaría verlo en la calle todavía”, concluyó.