Durante la tarde de este miércoles, un grupo de manifestantes provocó un incendio en un auto del medio Cadena 3 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la movilización contra la Ley de Bases que tiene lugar frente al Congreso de la Nación. Tras el incendio aparecieron otros delincuentes para llevarse lo que había sobrevivido.

Orlando Morales, el cronista de esa radio, sufrió un ataque mientras estaba por subirse a su vehículo, el cual fue brutalmente atacado y prendido fuego por desconocidos. "Estaba arriba del móvil. Dije que lo quería sacar. Me sacaron de un brazo, me tiraron al suelo, lo dieron vuelta y lo quemaron", explicó en el lugar del hecho.

"No puede haber gente tan malvada. Hay que hablar, dialogar, pero no de esta forma. No quiero un país así para mis hijos y los hijos de los argentinos. Que sea un país libre, donde se piense lo que piense, pero con respeto", manifestó muy shockeado.

Tras el episodio, Morales recibió asistencia del personal del SAME, quienes confirmaron que su estado de salud era bueno. “Desde el 92 que estoy en la calle y nunca me pasó esto. Me pasó a mí, pero le podría haber pasado a cualquiera. Es angustiante”, aseguró.

Horas más tarde, un grupo de delincuentes se acercó al lugar donde estaban los restos del auto para robarse lo que había sobrevivido al fuego causado por integrantes de partidos de izquierda y piqueteros que en un momento de la tarde comenzaron a arrojarle todo tipo de objetos a la policía y otras fuerzas de seguridad mientras estaban encapuchados.