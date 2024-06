Un jubilado de 70 años sufrió un violento robo mientras iba en su camioneta a comprar materiales. Dos hombres armados lo asaltaron y se llevaron $4 millones además del vehículo. Ocurrió en la localidad bonaerense de Wilde, partido de Avellaneda, y los delincuentes sólo demoraron 30 segundos. La víctima contó que le gatillaron pero el tiro no salió.

El robo tuvo lugar el pasado lunes a las 17 horas, cuando la víctima, identificada como José Correa, estaba estacionado frente a su casa arriba de su Toyota Hilux. Cuando estaba por bajar del vehículo, aparecieron dos ladrones armados que le apuntaron y hasta le gatillaron, pero el disparo no salió.

Horror: un hombre fue asesinado a puñaladas en su casa tras una feroz pelea

“Me distraje por agarrar la agenda y ahí perdí. Siempre llamo a mi esposa y le pido que esté en la puerta para que me abra y pueda entrar rápido... Ese día no la llamé”, contó José que es parquetista, de nacionalidad uruguaya, pero vive en el país desde la década del ‘70.

Sin tiempo de reaccionar, los dos delincuentes le apuntaron para que bajara de la camioneta y efectuar el gran robo. “Me amenazaron con dispararme. Gatilló y no le salió”, declaró la víctima.

Ante esa situación, contó que se resistió y forcejeó a uno de los ladrones, pero el otro lo apartó: “Me apuntó y me dijo ‘soltalo porque ahora sí va a salir”.

Tras un forcejeo con José, los ladrones se escaparon con la camioneta Toyota Hilux, $4 millones en efectivo, una notebook, un celular y demás pertenencias de la víctima. El robo duró 30 segundos.

Se tiró al mar para escapar de la policía pero se arrepintió porque el agua estaba fría

Ante esto, la víctima consideró que “fue al voleo” porque “no venía del banco”. Explicó que llevaba ese dinero consigo por motivos laborales y detalló: “Un cliente me dio la plata para comprar materiales. Iba a mi casa para dejar el dinero porque al otro día iba a hacer el pago”.

A su vez, en una entrevista televisiva con América TV, José contó que ahora deberá reponer el dinero robado de su cliente: “Tengo que seguir laburando y luchando, ya soy grande, tengo hijos, nietos, trabajo todos los días. Me voy a tener que hacer cargo de los 4 millones. ¿Quién me los va a pagar? Le dije al cliente que tuviera paciencia, que se los iba a reponer”.