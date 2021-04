BUENOS AIRES - Lotocki, quien espera fecha de juicio oral por imputaciones en su contra de las artistas Silvina Luna y Viky Xipolitakis, quedó demorado a la espera de la realización de diligencias judiciales, informó el sitio Fiscales.gob.ar, del Ministerio Público.



Aunque el informe señala que el médico fue "demorado", el abogado de la víctima, Mariano Lizardo, dijo a Télam que el profesional fue "detenido" y que "mañana será indagado acusado de homicidio culposo por la muerte de Cristian Adolfo Zárate, de 50 años, ocurrida hoy en su consultorio"



Personal de la Policía de la Ciudad, por orden juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 60, a cargo de Luis Schelgel, allanó hoy el centro de estética de Aníbal Lotocki, luego del fallecimiento de un paciente que había concurrido allí a realizarse una dermolipoctomía, aseguró el sitio fiscales.



En la investigación interviene también la Fiscalía Nacional 1 del fuero, a cargo de Pablo Recchini.



Según se informó, cerca del mediodía de ayer, la víctima -de 50 años- ingresó a la clínica “Cemeco", ubicada en la calle Colpayo 20 del barrio porteño de Caballito, para realizarse una intervención quirúrgica programada.



Esta mañana, el paciente se descompensó y fue intubado. Personal de la clínica se comunicó con su obra social, desde la que enviaron una ambulancia.



Al llegar al lugar, los médicos dijeron que por la complejidad del cuadro no podían trasladar al paciente y convocaron a una segunda ambulancia, donde advirtieron que estaba mal intubado, añadió el sitio de los fiscales.



En ese momento, el hombre tuvo un paro cardíaco e intentaron reanimarlo, sin éxito, por lo que se dio intervención al SAME, que constató el fallecimiento y comunicó el hecho a la Comisaría de la zona.



El juez Luis Schelgel instruyó la investigación como “averiguación de causales de muerte” y dispuso el allanamiento de la clínica, para obtener la documentación.



El Cuerpo Médico Forense realizará la autopsia de la víctima en las próximas horas y Lotocki quedó demorado mientras se aguardaba por los resultados del procedimiento.



El abogado Lizardo, dijo a Télam que "Lotocki quedó acusado por homicidio culposo y mañana se le va a tomar declaración indagatoria por videoconferencia por el tema de la pandemia".



Sostuvo que el médico fue alojado "en una alcaldía contravencional".



Contó que Zárate "se internó hace dos días en la clínica que Lotocki tiene en Colpayo 20 del barrio de Caballito".



"Había ido por una hernia hiatal y Lotocki le dijo que de paso lo operaba con una liposucción la papada y el abdomen. Hoy se descompensó y en la clínica no tenían los elementos suficientes para intubarlo, ya que tenía falta de oxígeno. Tampoco había dentro del quirófano lo necesario para hacer una reanimación, llamaron a una ambulancia del Same y antes de que llegue falleció", dijo el abogado.



Lizardo, quien llevó a Lotocki a juicio oral por los casos de mala praxis contra Gabriela Trenchi, Viky Xipolitakis, Pamela Sosa, Virginia Gallardo y Silvina Luna, anunció que "antes de fin de año deberá afrontar el debate oral por todas esas causas".



"El juicio debía efectuarse en abril del año pasado pero se suspendió por la pandemia", dijo.



Indicó que Lotocki "es médico pero no es cirujano y ninguna asociación de cirujanos plásticos de la Argentina lo tiene reconocido como tal, solo tiene la especialidad de una universidad"



Lizardo explicó que "Lotocki podía seguir desempeñándose pese a todas estas denuncias porque, a diferencia de los abogados o de los arquitectos, a los que se les puede retener la matrícula, los médicos son una corporación que hasta que no haya sentencia firme pueden seguir en sus funciones".



El abogado precisó que "hoy Lotocki operó a tres personas en esa clínica y es el médico que mas causas abierta tiene por mala praxis".