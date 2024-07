Un grave hecho que sucedió el pasado 5 de julio se dio conocer en las últimas horas en la escuela "Arturo Oñativia" N° 4045, en la capital de Jujuy, cuando alumnos de 12 y 13 años intentaron abusar de un nene de primer grado.

El hecho sucedió cuando - según la denuncia policial -cuatro estudiantes de sexto grado intentaron abusar de un niño de 6 años dentro del predio de la escuela.

La directora del establecimiento, Juana Colque, explicó que el niño de primer grado fue abordado por los estudiantes mayores en el patio del fondo después del recreo. Allí, los alumnos le bajaron los pantalones al niño y el nene asustado comenzó a gritar. Lo que hizo que docentes llegaran en su ayuda inmediatamente.

El padre del menor contó - en diálogo con Qué Pasa Jujuy - que "mi esposa me llamó diciendo que a mi hijo le habían bajado los pantalones. Al principio pensé que era una broma, pero al llegar descubrí que unos chicos lo habían llevado al jardín, le bajaron los pantalones y lo manosearon".

El hombre contó que al llegar al lugar, golpeó a uno de los agresores. “Le di una cachetada a uno de ellos. Me rompo el lomo para darle a mi hijo lo que no tuve y enseñarle valores, me duele ver que le hacen esto. La culpa la tienen los padres, por no enseñarles a sus hijos a comportarse. Estos chicos vienen, hacen lo que quieren, fuman cigarrillos, roban y agreden, y ahora esto”, afirmó.

Ante lo sucedido, las autoridades de la escuela decidieron cambiar de turno a los cuatro estudiantes involucrados, separándolos del niño afectado y colocando el caso en manos de la Justicia.

“Los chicos acusados fueron trasladados del turno tarde al turno mañana. Ellos siguen asistiendo a clases pero en otro turno, y la situación ha causado gran preocupación entre los estudiantes y el personal”, indicó Colque. Sin embargo, la comunidad educativa se movilizó los últimos días pidiendo la expulsión de los menores por la gravedad del hecho y el riesgo que implican para otros alumnos.