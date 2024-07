El dolor y la angustia embargan a la familia de Valentín Mercado Toledo, un niño de cuatro años que falleció el sábado pasado después de someterse a una cirugía programada en el Sanatorio Juan XXIII. El pequeño, residente en General Roca, había ingresado al hospital el jueves 11 de julio para una operación de hernia de diafragma que, según los informes previos, se esperaba sin complicaciones.

Valentín fue sometido a la cirugía a las 7 de la mañana del jueves, con estudios prequirúrgicos que indicaban un estado de salud óptimo para el procedimiento. Sin embargo, la intervención se extendió el doble del tiempo previsto y, al final, el niño no despertó.

"La cirugía demoró mucho más de lo esperado y el médico nos dijo: 'No sé qué pasó, esto no tendría que haber pasado'", relató Silvia Vallejos, tía del niño, en una entrevista con Canal 10. El desconcierto y el dolor se apoderaron de la familia cuando el pequeño no mostró signos de recuperación.

Ante la tragedia, la familia de Valentín y los vecinos de General Roca se movilizaron en una marcha para exigir justicia. Se presentaron denuncias contra el anestesista y el cirujano involucrados en la operación. La Fiscalía abrió una investigación para determinar las causas exactas de la muerte, evaluar posibles responsabilidades y confirmar si hubo mala praxis.

El sábado pasado, se realizó una autopsia al cuerpo del niño para establecer la causa de la muerte. "Los cuerpos hablan, y eso esperamos", indicaron los familiares, confiando en los resultados del análisis forense para obtener respuestas.

Miguel Ángel Zeballos, abogado de la familia, subrayó que aún no se puede proporcionar información definitiva hasta recibir el informe de la autopsia. "Por el momento, hasta que tengamos el informe, no vamos a poder brindar ningún tipo de información certera", explicó Zeballos en una entrevista con Radio Show de General Roca.

Además, la familia ha convocado al médico local Felipe Diniello para que actúe como asesor y perito en la interpretación de los hallazgos de la autopsia. "Nos ayudará a entender lo que Valentín 'dijo' en la autopsia", agregó el abogado, subrayando la importancia del especialista en el proceso de investigación.