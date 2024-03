EL PEOR MOMENTO Christian Sancho no pudo pagar el alquiler, quedó en la calle y lanzó una desesperada búsqueda El reconocido actor y su esposa Celeste Muriega se encuentran en una difícil situación, ya que no tienen un lugar para vivir debido a los constantes aumentos de precios en el mercado inmobiliario. "No alcanza", lanzó.