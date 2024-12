“Es un caso que veníamos acompañando desde la Secretaría, porque así como yo tenía la decisión de comunicar mi renuncia, hubo que sostener al equipo que venía trabajando con este caso -aseguró Hiller-. Nosotros no hacemos el patrocinio jurídico de las mujeres que atraviesan estas situaciones de violencia de género, porque eso por lo general lo hacen abogados particulares o la defensa pública, pero sí puedo asegurar que es un caso de protección de derechos que hemos conocido y trabajado mancomunadamente. Me consta que hubo denuncias y que se habían tomado medidas”, dijo la ex funcionaria.

Si bien no buscó polemizar con los dichos del fiscal Martín Cárcamo, quien ayer declaró que no había antecedentes de denuncias, Hiller insistió en que el organismo municipal había intervenido en la situación, lo que tal vez deja entrever que no hubo comunicación entre los distintos organismos.

Renata Hiller renunció a la Secretaría de la Mujer, Género, Juventud y Diversidad de Comodoro

QUÉ ES LA LEY BRISA Y LA REPARACIÓN ECONÓMICA PARA ASISTIR A LAS VÍCTIMAS

Hiller precisó además, en comunicación con Actualidad 2.0, que “ahora lo que resta es garantizar los derechos de esos hijos e hijas y también generar algún tipo de reparación hacia el resto de la familia y sus seres queridos”.

Al explicar lo que establece la normativa, se refirió a la llamada ‘ley Brisa’, que es en realidad la ley 27.452, de Reparación Económica para Niñas, Niños y Adolescentes (RENNYA) para hijos e hijas de madres víctimas de femicidios, aprobada en el año 2018. La misma establece un monto equivalente a una jubilación mínima para hijo menor de edad, pero desde la asunción del actual gobierno, el 10 de diciembre del año pasado, dejaron de otorgarse nuevas altas, pese a que en los primeros 7 meses del año hubo 168 femicidios, con 178 hijos que quedaron sin sus madres.

El comunicado de la Secretaría de la Mujer tras el femicidio que conmociona a Comodoro

El nombre de la ley se inspira en una bebé de 2 años que perdió a su mamá, víctima de un femicidio y fue adoptada por una tía, junto a sus hermanitos gemelos. En agosto de este año, diario Clarín dio a conocer que se habían cortado las altas en lo que va del año y desde la Secretaría de Capital Humano se respondió que se restablecerían desde septiembre de este año se restablecerían las altas.

Un informe de ‘Córdoba24’ dio a conocer días atrás que hay muchas dificultades para acceder al trámite, en especial porque las víctimas desconocen esta posibilidad y quienes quedan a su cargo tampoco están suficientemente informados. Además, el requisito para acceder al beneficio es que la condena por femicidio quede firme y eventualmente, en casos de suicidio del victimario, como el ocurrido en Comodoro Rivadavia, se debe aguardar a que la causa esté cerrada.

Cárcamo: “No había antecedentes de violencia de género ni medidas de protección para la víctima”