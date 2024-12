Comodoro: La historia detrás del trágico femicidio y el suicidio del agresor en el barrio Jorge Newbery

Un hombre identificado con las iniciales J.S.F., de 39 años, asesinó a su pareja, E.P., de 36, a golpes y luego se quitó la vida ahorcándose delante de sus cuatro hijos en Comodoro Rivadavia.

El hecho de extrema violencia que conmociona a toda la ciudad ocurrió el domingo alrededor de las 10:30 horas en el domicilio de la mujer, ubicado en la calle Sarmiento al 2000, en el barrio Jorge Newbery.

En diálogo con Radiocracia, Gabriela, amiga de la joven asesinada contó que los nenes se encuentran a resguardo y que se está organizando una colecta para poder ayudarlos.

"Estamos juntando elementos de higiene personal para los chicos más grandes y pañales para la bebé. Ropa por ahora no necesitamos, ellos tienen. También solicitamos alimentos y el que esté interesado también puede hacer su aporte con dinero, porque ahora hay que seguir pagando el alquiler", relató Gabriela.

“Es una situación complicada, pero la idea es colaborar y estar en este momento, que los nenes más nos necesitan”, contó.

Se trata de cuatro chicos: un nene de cinco años, una beba de 11 meses y dos adolescentes de entre 15 y 18 años. Todos fueron agredidos físicamente por el femicida antes de presenciar el asesinato de su madre.

Gabriela, además, comentó que la justicia había intervenido en varias ocasiones por casos de violencia familiar y que ella tenía consumos problemáticos, pero “en este último tiempo estaba bien, estaba limpia.”

Por su parte, el femicida formaba parte del Sindicato de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).

“Gracias a Dios, ella estaba bien y su mamá estaba acompañándolos. Ella estaba con sus hijos porque estaba la mamá en la casa. Tenía visitas supervisadas”, señaló Gabriela.

"Ellos mantenían una relación tóxica"

Además, relató que E.P. "vivía el día a día, porque hacía changas: cortaba el pelo, era depiladora y estudiaba. Hacía de todo un poco y recibía una ayuda social. Con lo que ganaba, pagaba el alquiler, los servicios y mantenía a sus hijos. En total, tenía seis hijos: cuatro estaban con ella y los otros dos estaban con la familia del papá."

También indicó que “ellos no vivían juntos, no tenían una relación formal. Él iba los fines de semana y por ahí se quedaba a dormir, pero no vivían juntos. Con él solo tenía la bebé de 11 meses. Hace mas o menos dos años que se conocían o estaban juntos”.

Respecto a la relación que ambos tenían, Gabriela consideró que era "tóxica" y que "ella luchó un montón por su pareja, pero más que nada por sus hijos".

"La veía todos los días haciendo cosas, haciendo cursos de inglés, capacitándose. También iba mucho a la iglesia. Lo que ella podía hacer, lo hacía, siempre por sus hijos."

Asimismo contó que E.P "estaba muy bien este último tiempo" de hecho “una vez al mes tenía que someterse a estudios de narcotest, para poder estar con los nenes. Ella estaba limpia, estaba lúcida”.

Cómo es la situación de los nenes

En relación a cómo están los hijos de la mujer asesinada, Gabriela contó que “están bien, íntegros y ahora están con la abuela”. Cabe destacar que, tras el horroroso episodio, la familia de la víctima llegó a Comodoro Rivadavia, ya que son oriundos de Santa Fe.