Un padre decidió grabar a su expareja cuando golpeaba a la hija de 3 años que tienen en común, mientras le exigía más dinero. Ocurrió en la ciudad de Sanagasta, en La Rioja. La Justicia le retiró la tenencia.

Ricardo Romero realizó la denuncia y la justicia le dio la tenencia provisoria. “Yo tenía el régimen de visitas con cuota alimentaria reglamentada. Aportaba dinero o materiales adicionales. Pero cuando no le daba un extra, no me dejaba ver a la bebé”, explicó.

Las estremecedoras imágenes que registró durante una videollamada, permitieron que pudiera denunciar la violencia que sufría su hija de 3 años.

El hombre contó que había realizado denuncias previas por las agresiones y el impedimento de contacto, pero que no habían sido atendidas. Ante esta situación, decidió descargar una aplicación para grabar la pantalla.

“Hice una videollamada al teléfono de mi hija, ella estaba sentada, mi expareja comenzó a insultarme y agredió a la niña”, relató según publica TN.

Finalmente, Romero señaló que la pequeña ahora se encuentra recibiendo todo el amor y contención por su parte. Pero afirmó que miedo de las represalias que la mujer pueda tomar si le vuelven a otorgar la tenencia.