Una empleada de una tienda de ropa se convirtió en la mañana de este viernes en víctima de un violento intento de robo, cuando dos mujeres intentaron llevarse ropa sin pagar. Ocurrió en un local ubicado en la intersección de avenida Rivadavia y 25 de Mayo, en pleno centro de Comodoro.

Fernanda, la empleada agredida, relató que las agresoras - una mujer y su hija de unos 16 años - ingresaron al probador con varias prendas de vestir, sin embargo, cuando salieron no tenían la ropa en las perchas.

“Entraron a probarse pero no sacaron las prendas, solo las perchas”, les señaló, y a lo que la mujer joven le contestó: ”no sacamos nada. Me dice acá hay prendas, y me las comienza a revolear. Se ve que se las ponía por debajo de la ropa y me las empezó a revolear”, contó en diálogo con ConSelloPatagónico.

Ante esta situación, Fernanda les informó a las mujeres que iba a llamar a la policía. “Se pusieron nerviosas. Cuando agarro mi telefono, me lo saca y me lo revolea”.

Fernanda le pidió a una mujer que miraba desde afuera del local que llamará a la policía. Pero "cuando me doy vuelta, me agarró de los pelos (la joven de unos 16 años) y me empezó a arrastrar por el local", relató visiblemente shockeada por lo sucedido.

La madre de la atacante dijo que estaba embarazada, pero “yo le decía que me suelte, la mujer me soltó y fue a agarrar a su hija".

Finalmente, lamentó sucedido, ya que es la primera vez que sufre un ataque de tal magnitud. “Nunca pensé que iba a reaccionar con tanta agresividad. De última le decía que entregue la prenda y se vaya. Pero esto fue mucho”.