Gemelas argentinas de 12 años se tiraron desde un tercer piso: una murió

Una nena argentina de 12 años lucha por su vida, mientras que su hermana gemela murió luego de que arrojarán desde un tercer piso en el edificio que vivían en Barcelona, España. Los investigadores analizan dos cartas que dejaron. Se cree que sufrían bullying en la escuela por su nacionalidad.

El trágico hecho ocurrió en un edificio en el municipio de Sallent, en Barcelona, donde las hermanas vivían junto a su familia hace 2 años tras irse a vivir a aquel país.

Si bien las ambulancias llegaron inmediatamente al lugar, una de las gemelas murió en el lugar y la otra fue trasladada al hospital Parc Taulí de Sabadell, donde permanece internada en estado crítico.

Las investigaciones del caso dan cuenta que las hermanas sufrían bullying en la escuela, donde eran insultadas y recibían burlas por su acento argentino.

Kevin, un primo segundo de ambas, reveló: “Sus padres hablaron con la dirección del colegio y del instituto. Eran dos niñas muy buenas que no se metían con nadie, pero había un grupo que se reía de ellas por su acento. Dos criaturas hermosas y pequeñas que no habían aprendido todavía a vivir y que siempre estaban sonriendo. Lo estaban pasando mal, y de hecho tenían hora para ir al psicólogo. Pero sus padres no eran conscientes de que la situación era tan grave”.

Al momento del hecho, el padre de las nenas se encontraba en el hogar realizando quehaceres en otra habitación. Y en el balcón desde donde se tiraron, encontraron dos cartas escritas a mano y con sus firmas, que se encuentran siendo analizadas por los investigadores.