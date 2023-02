Triste final: Discutió con su novio, se tiró de un auto en movimiento y murió

En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Evelyn Yanete Pereyra, quien se encontraba internada en el Hospital Piñero en estado crítico luego de saltar de un auto en la General Paz,

La joven había estado discutiendo con su ex pareja, Jhonatan Alfredo Barboza, cuando se lanzó del auto. Quedó internada en el Hospital Piñero, donde falleció. Barboza fue dejado en libertad.

El incidente había ocurrido el pasado sábado 11 de febrero a alrededor de las 6 de la mañana en el kilómetro 13 de la Autopista General Paz, a la altura de la calle Nazarre del barrio porteño de Versalles y en sentido al Río de la Plata.

Allí arribaron al lugar efectivos de la Comisaría Vecinal 10B luego de que recibieron varios llamados de que una joven había saltado al asfalto desde un Fiat Uno en movimiento. Fue inmediatamente trasladada al Hospital de Agudos Vélez Sarsfield, donde ingresó con traumatismo encéfalo craneal y riesgo de vida.

Conmoción: asesinaron a una nena de cuatro años de un tiro en el pecho en una balacera

Julieta, una amiga de la víctima, contó: "Todo comienza el viernes a las 23:30 horas. Ella sale y se va en dirección a la casa, en Monte Grande. Dos horas después llama a un compañero diciéndole que le quisieron robar y le pegaron". Relató que el compañero la fue a buscar y la llevó de nuevo a su trabajo, desde donde pidió un Uber para volver a su casa. "Cuando llegó -comentó Julieta en diálogo con TN- me mandó dos audios diciéndome que le habían pegado y me envió una foto con la cara golpeada". De acuerdo a la amiga, Pereyra siempre hablaba de supuestos robos para no nombrar a su ex.

Una mujer murió luego de arrojarse del auto en el que viajaba con su ex pareja

De acuerdo a Julieta, ella terminó su conversación con la mujer ahora fallecida hacia las tres y media de la mañana. "Lo que tengo entendido es que él la fue a buscar a las 4 de la mañana. A esa hora me mandó un mensaje que decía 'te quiero'. No sé si en ese momento ya estaba con él arriba del auto. Horas después ya estaba internada en el hospital", explicó.

Otros amigos suyos confirman su versión con historias similares, relatando las ocasiones en que Evelyn les había pedido ayuda luego de ser golpeada, otras en que habló de "desconocidos" o ladrones para explicar moretones, o veces en que ella les avisó que no iba a responder su celular porque estaba con Barboza, quien le prohibía usarlo. Además, contaron que él solía esperarla afuera de la casa o del trabajo, violando la perimetral e imponiéndole su presencia a su ex.