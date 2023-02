Un hombre de 35 años murió tras ser baleado ayer en un ataque armado junto a otras cinco personas que asistían en la ciudad santafesina de Rosario a un velatorio, de otro hombre asesinado a tiros en la madrugada del mismo lunes, informaron fuentes judiciales.

La balacera en la casa velatoria ocurrió el lunes pasadas las 17 cuando un grupo de personas pasó por el lugar, en la calle Teniente Agneta al 1700, y disparó contra las personas que estaban en la puerta de la cochería.

Según informó el Ministerio Público del a Acusación (MPA), seis personas resultaron heridas como consecuencia del ataque criminal.

Una de ellas, identificada como Pablo Sebastián La Torre (35), murió en la mañana del martes a causa de las heridas en el Hospital de Emergencias de Rosario.

De acuerdo a la investigación, las personas heridas asistían al velatorio de un hombre asesinado la madrugada del lunes, identificado por la policía como Jorge Gustavo Maturano (45).

El fiscal de la Unidad de Homicidios Dolosos, Ademar Bianchini, que investiga ambos casos, busca elementos para determinar si los dos hechos están relacionados, indicaron fuentes de la investigación.

En el ataque armado contra la cochería fúnebre resultaron heridos, además de La Torre, una mujer de 52 años identificada por la siglas de su nombre como R.M; una joven embarazada de 19 que sufrió un disparo en el muslo derecho; y un hombre de 32 años, D.G., con heridas en la rodilla de la pierna derecha.De acuerdo a lo informado por el MPA, también sufrieron heridas S.R (26) con un balazo en la zona del tórax, y otro joven, G.A. (26), con una lesión en el tobillo derecho.

Todos fueron trasladados para su atención al Hospital de Emergencias local, indicaron las fuentes.

Además, precisaron que la Policía Científica levantó de la escena del ataque cinco vainas servidas calibre 9 milímetros que fueron enviadas a peritar.

El fiscal Bianchini también ordenó otras medidas de rigor, como la declaración de testigos y el relevamiento de cámaras de videovigilancia de la zona.Voceros del caso indicaron que está identificado el vehículo que utilizaron los agresores en la casa velatoria.

Al respecto, un Peugeot 408 blanco apareció incendiado en las últimas horas en una colectora de la autopista Rosario-Córdoba, en un barrio de la zona oeste de la ciudad santafesina de Rosario.

Ese vehículo fue hallado por personal policial que patrullaba por el viaducto Che Guevara -el comienzo de la autopista Rosario Córdoba- y Chaparro y sería el mismo que fue utilizado en la balacera realizada ayer contra la cochería del barrio Belgrano.

En declaraciones radiales, Mariana Palermo, titular del auto comentó que se lo habían robado el viernes, alrededor de las 20, en la zona sur de Rosario.

La joven contó que descendió del rodado para realizar algunos mandados y al regresar fue abordada por dos delincuentes que portaban armas de fuego y quienes, tras amenazarla, le sacaron las llaves y le sustrajeron el Peugeot.

"No hay dudas de que es mi auto. Al llegar al lugar donde incendiaron el auto encontré la patente tirada. Nadie de la policía me dijo si fue utilizado en la balacera contra esa cochería. Anímicamente fue muy fuerte lo que me pasó. Hasta anoche estaba viendo si aparecía", dijo Mariana a la emisora rosarina LT8, que había denunciado también el robo en sus redes sociales.

Los investigadores buscan determinar si la balacera en la cochería está relacionada con otro homicidio ocurrido en la madrugada del último lunes y cuya víctima era a quien estaban velando.

Se trata del crimen de Maturano, un hombre de 45 años que fue asesinado a balazos alrededor de la 1.15 de ayer en la puerta de su domicilio, ubicado en Pasaje 1752 al 2000 del barrio Santa Lucía de Rosario.De acuerdo a las primeras informaciones que surgen de la pesquisa, Maturano fue atacado al menos por una persona que circulaba en motocicleta por la zona.

El hombre recibió al menos tres balazos de los cinco que habría disparado el atacante.Los investigadores secuestraron cinco vainas 9 milímetros en la puerta de la casa de la víctima, que serán cotejadas por los peritos con las encontradas en el ataque a la cochería en la que realizaba el velorio de Maturano.

Fuentes del caso indicaron que el hombre murió en el lugar del ataque como consecuencia de las heridas.También investiga ese hecho el mismo fiscal Bianchini.